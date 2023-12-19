منصة تميز الرقمية تباشر جميع إجراءات التقويم المدرسي بمشاركة 24 ألف مدرسة

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كشف رئيس تقويم التعليم والتدريب للاستراتيجية والتطوير، الدكتور وليد الصالح عن أهم مميزات "منصة تميز الرقمية" للقيام بجميع إجراءات التقويم المدرسي.

وقال خلال ملتقى الحكومة الرقمية اليوم الثلاثاء: "تتم كل هذه العمليات والإجراءات الخاصة بالتقويم المدرسي من خلال منصة تميز الرقمية التي سنعلن معكم إطلاقها الرسمي في هذا المؤتمر".





منصة تميز الرقمية



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وأضاف أنه سيتم من خلال هذه المنصة:توفير وتحديث بيانات جودة التعليم المدرسيالربط والتكامل مع المنظومة الإلكترونية ذات العلاقة داخل وخارج الهيئةأتمتة إجراءات التقويم المدرسي بمشاركة أكثر من 24 ألف مدرسية حكومية وأهلية وعالمية، وقرابة الـ 100 ألف مستخدم من ذوي العلاقة بالعملية التعليمية المدرسيةإصدار التقارير لأصحاب المصلحة بشكل آلي بما يمكن ويدعم جهود التطوير والتحسين التي تهدف إلى جودة المخرجات وتحسين التحصيل التعليمي للطلبة.

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