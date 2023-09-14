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منصة بلدي توضح آلية تلقي وإغلاق البلاغات

منصة-بلدي
منصة بلدي
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أوضحت منصة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتفصيل آلية تلقي الطلبات من مختلف المناطق.
جاء ذلك في رد من منصة بلدي على سؤال مستفيد عبر حساب "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد استفسر بشأنه طريقة تقديم البلاغات.اضافة اعلان

وأجابت منصة بلدي بقولها: "في حال إغلاق بلاغاتك دون حل بإمكانك تزويدنا بالبيانات التالية عبر الرسائل الخاصة ( الاسم الثلاثي - رقم الجوال - رقم الهوية - الأمانة والبلدية التابعة لك ) ، حتى يتم تصعيد البلاغات للفريق المختص لإتخاذ الإجراء اللازم".

خدمات الدفع الإلكتروني


وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في منصة بلدي خدمات الدفع الإلكتروني عبر المنصة، بالتعاون مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وذلك في إطار حوكمة المعاملات البلدية وتسهيل إجراءات دفع رسوم الخدمات البلدية على المستفيدين في قطاع الأعمال أو الأفراد.

مزايا منصة بلدي


وتُمَكن خدمات الدفع الإلكترونية الجديدة المستفيدين عبر منصة “بلدي” من سداد رسوم الخدمات البلدية من خلال “أبل باي” أو بطاقة مدى، أو الفيزا، أو ماستركارد، بالإضافة إلى خدمة إصدار فاتورة سداد المتاحة مسبقًا.

خدمات الدفع الجديدة


وتأتي خدمات الدفع الجديدة في إطار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحقيق استراتيجيتها الرقمية وتمكين علميات التحول الرقمي في تقديم الخدمات البلدية وفق أعلى معايير الجودة، من خلال إثراء تجربة العميل عبر نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة البلدية.

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