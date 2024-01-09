"منشآت" تنظم جائزة للذكاء الاصطناعي في خدمة العمرة

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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن تنظيم مسابقة الذكاء الاصطناعي في العمرة، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، والعديد من الجهات الحكومية والخاصة. اضافة اعلان





تنظيم مسابقة الذكاء الاصطناعي في العمرة



كل منتج ابتكاري فرصة لمشروع تجاري



أنشطة مسابقة الذكاء الاصطناعي في العمرة



فرص استثمارية لأصحاب الخبرات التقنية



وتهدف الهيئة دعم رواد الأعمال لتصميم حلول ذكية، وتقديم منتجات تقنية مبتكرة، وتشجيع المواهب الوطنية على الابتكار والتطوير لزيادة عدد الشركات التقنية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.وتسعى المسابقة من خلال المنتجات الابتكارية المشاركة إلى الإسهام في حل التحديات القائمة في قطاع العمرة.وتأمل الهييئة في أن يمثل كل منتج ابتكاري فرصة لمشروع تجاري قابل للطرح والتوسع في سوق العمل.وتغطي المسابقة عدة مسارات يمكن المشاركة بها وهي التواصل بلغات المعتمرين وإدارة الحشود، الإعاشة والخدمات المساندة، إدارة البيانات والإحصائيات.وتشمل المسابقة المسار المفتوح لحلول ابتكارية أخرى تخدم ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك العمرة.وتتضمن المسابقة أنشطة مختلفة منها الاستشارات المكثفة من خبراء متخصصين في الذكاء الاصطناعي، وجلسات حوارية، ولقاءات، وورش عمل متنوعة مع شركاء المسابقة.تقدم المسابقة جوائز مالية بإجمالي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك لإعداد نماذج وخطط الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات وتأسيس الشركات الناشئة ودخولها في السوق.وتهدف إلى استعراض العديد من الفرص الاستثمارية للمهتمين بريادة الأعمال ممن لديهم خبرات تقنية في مجال الذكاء الاصطناعي.يذكر أن "منشآت" تقدم من خلال مركز ذكاء العديد من البرامج المتخصصة الداعمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء على مستوى المملكة.