منتزه حريملاء يستقبل الزوار بـ 200 ألف شجرة جديدة و37 غزالًا

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أنهى
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروع زراعة 200 ألف شجرة في
متنزه حريملاء الوطني، الذي تبلغ مساحته 14.7 كيلومتر مربع.
زراعة
10 مليارات شجرة في كافة مناطق المملكةوأوضح
أن ذلك يأتي تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، الهادفة إلى زراعة 10
مليارات شجرة في كافة مناطق المملكة للحد من آثار التغير المناخي، وتقليل
الانبعاثات الكربونية.
مشاركة
مجتمعية واسعة ومبادرات تطوعيةوشهدت
عمليات التشجير في المتنزه، التي استمرت على مدى الأعوام الماضية، مشاركة مجتمعية
واسعة ومبادرات تطوعية من كل فئات المجتمع، من وزراء وسفراء ومسؤولين وطلاب
وطالبات وأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى العديد من حملات النظافة ونثر
البذور.
كما شهد المتنزه إطلاق 10 غزلان، قبل 3 أعوام بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لتتكاثر في بيئتها الطبيعية حيث وصل عددها حاليًا إلى 37 غزالًا.
ويتميز متنزه حريملاء الوطني بكثافة الغطاء النباتي، وطبيعته المتنوعة ما بين أودية صخرية رملية تكسوها غابات من الأشجار، وإطلالته على جبال طويق من الجهة الغربية، كما أنه يزخر بالعديد من المتحجرات البحرية.