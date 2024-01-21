منتدى مكة للحلال يعزز الصناعات الحلال من خلال عرض تجارب عالمية

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ينطلق بعد غدٍ الثلاثاء منتدى مكة للحلال بمركز المعارض والفعاليات في الغرفة التجارية بمكة المكرمة تحت رعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

منتدى مكة للحلال