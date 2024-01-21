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منتدى مكة للحلال يعزز الصناعات الحلال من خلال عرض تجارب عالمية

منتدى مكة للحلال
منتدى مكة للحلال
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ينطلق بعد غدٍ الثلاثاء منتدى مكة للحلال بمركز المعارض والفعاليات في الغرفة التجارية بمكة المكرمة تحت رعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

 

منتدى مكة للحلال

ويستمر المنتدى لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات حلال، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأعضاء اتفاقية "منافع" .اضافة اعلان
ويأتي منتدى مكة للحلال منسجمًا مع توجهات المملكة العربية السعودية المتعلقة بالصناعات الحلال، وأهدافها في دعم النمو الاقتصادي الوطني والمشاركة في تنويعه.
وسُيقدم عددًا من الجلسات النقاشية التي تستهدف تغطية جوانب الصناعات الحلال، وتمكن أصحاب الأعمال من استيضاح الصور الدقيقة للمنتجات الحلال المندرجة تحت قطاعاتها الكبرى وتشمل قطاع التمويل الإسلامي، وقطاع الأغذية الحلال، وقطاع السياحة الإسلامية، وقطاع الصيدلة وصناعات الأدوية، وقطاع التجميل، وقطاع الخدمات اللوجستية والتسويق وغيرها، والقطاع التقني والأجهزة الطبية.
وسيشهد المنتدى في يومه الأول أربع جلسات نقاشية، تتضمن الأولى "النماذج الناجحة في صناعة الحلال"، حيث تسلط الضوء على الابتكار والترويج والتسويق لمنتجات الحلال، وتعرض دراسة حالات لتجارب نوعية في الصناعة الحلال، تليها الجلسة الثانية "تجارب عالمية في الصناعة الحلال"، التي تركز على التجارب التنظيمية والتشريعية والقانونية والتنموية والاقتصادية في صناعة الحلال.
وتناقش الجلسة الثالثة" الابتكار في التسويق والتميز التجاري في صناعة السفر والسياحة"، وتتناول أهمية الابتكار في صناعة خدمات السفر والسياحة الحلال، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وصناعة السفر، وآليات تعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات في صناعة السفر والسياحة.
ويختتم اليوم الأول جلساته بالجلسة الرابعة بعنوان "التطوير وتحولات الصناعة الحلال عبر عرض الرؤى والتحديات"، التي تستعرض أفضل الممارسات والنماذج الناجحة للابتكار والتطوير والتسويق في الصناعة الحلال، وسيرافق المنتدى جلسات تبادل للعلاقات الثنائية لأصحاب الأعمال "B2B"؛ بهدف تعزيز التعاون بينهم، واستقطاب فرص جديدة وأعمال ابتكارية تسهم في نمو الصناعات الحلال.

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