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منتج جديد لتمويل المزارع الريفية

المزارع الريفية
منتج جديد لتمويل المزارع الريفية
أ أ
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أطلق صندوق التنمية الزراعية منتجًا تمويليًا جديدًا، لتمويل «المزارع الريفية»، وذلك بهدف تطوير المزارع، وتنويع مصادر دخلها، وضمان استدامتها.اضافة اعلان
ويهدف أيضًا إلى الاستفادة من فرص التميز النسبية في المناطق الريفية، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة النباتية والحيوانية، ورفع معدل السياحة البيئية والريفية.


دعم السياحة الزراعية والريفية

ويسعى الصندوق من خلال تقديم التمويل إلى دعم السياحة الزراعية والريفية، والعمل على مساعدة المزارعين في عملية تحسين الخدمات المقدمة للزوار، وتعزيز تجربة الزائر بشكل عام.
وحدد الصندوق طريقة التمويل من خلال تمويل الحيازات الزراعية القائمة والمنتجة في القطاع الزراعي بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية.
مشيرًا إلى ضرورة وجود سند ملكية أو سجل زراعي مطور، والحصول على ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة لهذا النشاط.


تقديم دراسة فنية مبسطة

وأكد على أهمية تقديم دراسة فنية مبسطة توضح المجالات المطلوب تمويلها، وتكون المزرعة منتجة، ومساحتها مناسبة للزراعة والسياحة الزراعية.
وبيّن الصندوق أن الحصول على التمويل يكون من خلال التقديم عبر تطبيق الصندوق الإلكتروني للهواتف أو منصة الخدمات الإلكترونية ( اضغط هنا ).

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