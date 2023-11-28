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مناقشة توقيع اتفاقية سعودية أمريكية للتعاون في الفضاء للأغراض السلمية

استخدام الفضاء الخارجي
استخدام الفضاء الخارجي
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صدر اليوم بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة توقيع اتفاقية سعودية أمريكية للتعاون في الفضاء للأغراض السلمية.اضافة اعلان
يأتي ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحة للولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد يمثل منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار بالمملكة.

التعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية

 ويركز البيان الذي أصدره الطرفان على تعزيز التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، بالإضافة إلى التعاون في الفرص التجارية لصناعات الفضاء بين البلدين الصديقين.
ومناقشة توقيع اتفاقية إطارية بين البلدين للتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية خاصة وأن المملكة تعد إحدى الدول الموقعة على اتفاقية آرتميس، إضافة إلى توسيع النقاشات حول الأنشطة التعاونية المحتملة في مجال الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الفضائية.

التعاون في مجال الفضاء وعلوم الأرض

 من جانبه؛ أكد معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحة أن البيان المشترك يترجم طموحات البلدين الصديقين لتوسيع الشراكة الإستراتيجية لتمكين الانسان وحماية الكوكب وتشكيل آفاق جديدة للتعاون في مجال الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الاستكشافية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في استدامة القطاع، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير وتسريع نمو التقنيات المرتبطة بالفضاء إلى جانب تنمية وتطوير المواهب والكوادر الوطنية المؤهلة من خلال تبادل ونقل الخبرات بين الجانبين.
 ويعد البيان المشترك بين الطرفين؛ استكمالا للتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والقطاعات.

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