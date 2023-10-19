مناطق المملكة الأكثر استفادة من خدمات الهلال الأحمر

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ارتفعت حالات المرضى والمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات بواسطة الهلال الأحمر إلى 534.912 ألف حالة مقابل 458.449 ألف حالة في عام 2021.





حالات السقوط

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7 حالات





وكشف تقرير وزارة الصحة للمرضى والمصابين الذين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات عن تصدر المصابين بالأمراض كأبرز الحالات المنقولة، حيث بلغ إجمالي المصابين بالأمراض 369.850 ألف مصاب بـ69%.



وحل مصابو حوادث الطرق ثانيا، بإجمالي 186.562 ألف مصاب بـ16.18%، وحوادث أخرى ثالثا بإجمالي 32.331 ألف مصاب بـ6.04%، ومصابو السقوط رابعا، بإجمالي 31.281 ألف مصاب بـ6%.



كما حل مصابو المشاجرات خامسا، بإجمالي 12.262 ألف مشاجرة بـ2.29%، ومصابو الحروق سادسا بإجمالي 2285 مصابا بـ0.42%، والغرق سابعا، بإجمالي 341 غريقا بـ0.06%.





مرضى منقولون





واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المصابين بالأمراض والذين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشتفيات، حيث بلغ إجمالي المصابين 114.859 ألف مصاب بـ37%.



وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 86.893 ألف مصاب بـ23%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 43.877 ألف مصاب بـ12%.



كما حلت المدينة المنورة خامسا، بإجمالي 35.950 ألف مصاب بـ10%، وعسير خامسا بـ5%.



وفاق المصابون في حالات السقوط، المصابين في المشاجرات، والتي بلغت 31 ألف مصاب بالسقوط مقابل 12 ألف مصاب في المشاجرات.وتصدرت 6 مناطق الحالات الإسعافية المنقولة إلى المستشفيات، أولها مكة المكرمة.