مناطق المملكة الأكثر استفادة من خدمات الهلال الأحمر

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ارتفعت حالات المرضى والمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات بواسطة الهلال الأحمر إلى 534.912 ألف حالة مقابل 458.449 ألف حالة في عام 2021.
حالات السقوط
وفاق المصابون في حالات السقوط، المصابين في المشاجرات، والتي بلغت 31 ألف مصاب بالسقوط مقابل 12 ألف مصاب في المشاجرات.
وتصدرت 6 مناطق الحالات الإسعافية المنقولة إلى المستشفيات، أولها مكة المكرمة.
7 حالات
وكشف تقرير وزارة الصحة للمرضى والمصابين الذين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات عن تصدر المصابين بالأمراض كأبرز الحالات المنقولة، حيث بلغ إجمالي المصابين بالأمراض 369.850 ألف مصاب بـ69%.
وحل مصابو حوادث الطرق ثانيا، بإجمالي 186.562 ألف مصاب بـ16.18%، وحوادث أخرى ثالثا بإجمالي 32.331 ألف مصاب بـ6.04%، ومصابو السقوط رابعا، بإجمالي 31.281 ألف مصاب بـ6%.
كما حل مصابو المشاجرات خامسا، بإجمالي 12.262 ألف مشاجرة بـ2.29%، ومصابو الحروق سادسا بإجمالي 2285 مصابا بـ0.42%، والغرق سابعا، بإجمالي 341 غريقا بـ0.06%.
وحل مصابو حوادث الطرق ثانيا، بإجمالي 186.562 ألف مصاب بـ16.18%، وحوادث أخرى ثالثا بإجمالي 32.331 ألف مصاب بـ6.04%، ومصابو السقوط رابعا، بإجمالي 31.281 ألف مصاب بـ6%.
كما حل مصابو المشاجرات خامسا، بإجمالي 12.262 ألف مشاجرة بـ2.29%، ومصابو الحروق سادسا بإجمالي 2285 مصابا بـ0.42%، والغرق سابعا، بإجمالي 341 غريقا بـ0.06%.
مرضى منقولون
واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المصابين بالأمراض والذين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشتفيات، حيث بلغ إجمالي المصابين 114.859 ألف مصاب بـ37%.
وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 86.893 ألف مصاب بـ23%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 43.877 ألف مصاب بـ12%.
كما حلت المدينة المنورة خامسا، بإجمالي 35.950 ألف مصاب بـ10%، وعسير خامسا بـ5%.
وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 86.893 ألف مصاب بـ23%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 43.877 ألف مصاب بـ12%.
كما حلت المدينة المنورة خامسا، بإجمالي 35.950 ألف مصاب بـ10%، وعسير خامسا بـ5%.