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"مكة" تتصدر أعلى مناطق المملكة في هطول الأمطار .. اليوم السبت (تفاصيل)

الطقس - الامطار - امطار سحب رعدية - ارشيفية
الوطني للأرصاد
أ أ
سجّلت 38 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، هطول كميات متفاوتة من الأمطار في 7 مناطق، اليوم السبت.

مكة المكرمة:


وتصدرت منطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات الأمطار بلغت 47.3 ملم في العمرة، تلتها منطقة حائل بتسجيل 41.7 ملم في قرية عقدة.اضافة اعلان

وأوضح التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، أن المحطات رصدت هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، تبوك، حائل، جازان) وذلك بكميات تفاوتت بين 47.3 ملم و0.5 ملم، وذلك من الساعة التاسعة صباح الجمعة 3 نوفمبر حتى الساعة التاسعة صباح السبت 4 نوفمبر 2023م.

منطقة الرياض:


وأكد التقرير، أن منطقة الرياض سجلت 12 ملم في مزارع خروب، و7.5 ملم في أشيقر بمحافظة شقراء، بينما سجلت منطقة المدينة المنورة 24 ملم في وادي الفرع، و4.2 ملم في سد العيص في محافظة العيص، وسجلت منطقة القصيم 6.8 ملم في محافظة عنيزة، و5.2 ملم في محافظة المذنب.

منطقة تبوك:


وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة تبوك 2.2 ملم في المعظم بمحافظة تيماء، بينما سجلت منطقة جازان 0.6 ملم في محافظة بيش، و0.5 ملم في سد ضمد بمحافظة العيدابي.

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