مقترح جديد.. إدراج مادة "الآداب العامة" في المناهج الدراسية

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يقول الكاتب خالد عمر حشوان، إننا أصبحنا في حاجة ماسة لأن نكون من الشعوب العربية والإسلامية المميزة في مجال الآداب العامة والتي تحتاج إلى إدراج "الآداب العامة" كمادة تعليمية جديدة في المراحل الدراسية المختلفة. اضافة اعلان





فرض "الآداب العامة" في جميع المراحل الدراسية



مواضيع دراسية تناسب احتياجات الطلاب العمرية



الآداب الإسلامية في القرآن والسنة



رسالة متواضعة لوزير التعليم



ويرى الكاتب في مقال له منشور في صحيفة "مكة" أن تتضمن هذه المادة مواضيع عديدة مثل الآداب في الأماكن العامة والمساجد والمدراس والجامعات ومقرات العمل والمستشفيات والأسواق.وفي القيادة والتعامل مع الوالدين والأهل والأبناء والآخرين والجيران وكبار السن والطرقات، واستخدام الأجهزة وأهمها الجولات في المنازل والأماكن العامة وفي المظهر العام والذوق العام وغيرها من الاحتياجات الضرورية للمجتمع.وأضاف الكاتب، يجب أن تكون هذه المادة هي مادة أساسية في التعليم، تخصص مواضيعها حسب احتياجات الطلاب العمرية ومراحلهم الدراسية لرفع مستوى الثقافة في الآداب العامة.وتابع، خصوصًا مع القصور الذي نلاحظه لدى بعض الآباء والأمهات في تربية وتثقيف أبنائهم عن الآداب العامة داخل وخارج المنزل.ووجه حديثه إلى وزير التعليم وقال: نحن يا معالي الوزير مجتمع إسلامي رائد ومميز خصنا الله بنعمة الإسلام العظيمة والذي تعلمنا منه الكثير من الآداب الإسلامية في القرآن والسنة.وقال: إن من أروع ما قرأت لابن عباس عن الأدب وأعجبني هو قوله "اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل، ودليل على المروءة، ومؤنس في الوحدة، وصاحب في الغربة، ومال عند القلة".وأنهى مقاله برسالة متواضعة لوزير التعليم، طالبًا النظر في إقرار مادة علمية تكون بمسمى الآداب العامة يتم تدريسها للطلاب في جميع المراحل الدراسية وخاصة مراحل الطلبة المراهقين.وأضاف، يجب ألا يشعر الطلاب أن هذه المادة هي مادة إجبارية بل تكون مادة لإثراء الجوانب السلوكية والتربوية والأدبية، ولنضمن بحول الله وقدرته إعداد أجيال مميزة تكون قدوة حسنة في الدين والتعامل والمنزل والطريق والعمل وكافة شؤون الحياة.