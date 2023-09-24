مقارنة تفصيلية.. كيا سيراتو وتويوتا كورولا

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يوفر وكلاء السيارات مجموعة كبيرة من الفئات التي تنتمي لنسخ السيدان، من أبرزها سيارة تويوتا كورولا السيدان و سيارة كيا جراند سيراتو. اضافة اعلان

ووصلت أسعارهما في عام 2023 الجاري لأكثر من 100 ألف ريال، وفيما يلي مقارنة بينهما تمكنك من اتخاذ قرار الشراء السليم.





مساحة التخزين الخلفية





محرك سعة 1600 سي سي





ناقل حركة أوتوماتيكي





حساسات ركن خلفية





التجهيزات والكماليات



تأتي جراند سيراتو بطول 4640 مم، عرض 1549 مم، ترتفع عن الأرض 1450 مم، طول قاعدة عجلات 2700 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 502 لتر، تقدم السيارة بعجلات رياضية قياس 16 بوصة.أما تويوتا كورولا تقدم بطول 4630 مم، 1530 مم للعرض، أما الارتفاع 1435 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.تقدم كيا جراند سيراتو بمحرك سعة 1600 سي سي يولد قوة 130 حصان، عزم ١٥٥ نيوتن.متر يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات.تسارع سيارة هيونداي من الثبات حتى 100 كم/س خلال 11.6 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 190 كم/س، تستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 متر.أما كورولا مزودة بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 120 حصان، عزم أقصى 145 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 10.8 ثانية.فرامل مانعة للانغلاقوسائل الأمان بجراند سيراتو تشمل، وسادتين هوائيين للسائق والراكب الأمامي، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD.نظام الثبات الإليكتروني ESP، خاصية التحكم على الطرق المرتفعة والطرق الصاعدة HLA، كاميرا خلفية مع حساسات للركن.أما كورولا تقدم بباقة من وسائل الأمان أبرزها 6 وسائد وسائد وستائر هوائية موزعة لجميع الركاب، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية، وفرامل يد كهربائية.وبرنامج ESP للثبات الإلكتروني ونظام TC للتحكم في الجر، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.تقدم جراند سيراتو بشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة، مزودة بخاصية توصيل الهاتف الذكي عن طريق Apple Car Play وAndroid Auto، تكييف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف.أما كورولا تأتي مقصورتها بتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، مع إمكانية للتحكم في درجة الحرارة لكل نطاق من السيارة على حدة، مقعد كهربائي للسائق.إضافة إلى شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصه للتحكم في أنظمه الترفيه والخرائط، كما تدعم تطبيقات ابل كار بلاي وأندرويد أوتو.