مقابر جماعية لدفن ضحايا درنة الليبية .. وتحذير من كارثة بيئية

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تحدثت وسائل إعلام ليبية عن دفن مئات الجثامين من ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية بمدينة درنة، التي ضربها الإعصار دانيال واختفت على إثرها أجزاء كبيرة من المدينة. اضافة اعلان

ويلقي البحر بمزيد من الجثث إلى الشاطئ في شرق ليبيا ليزيد من محصلة قتلى عاصفة دمرت تماما أحياء بأكملها على الساحل مع ورود أرقام مؤكدة بمقتل الآلاف واعتبار آلاف آخرين في عداد المفقودين.





زيادة أعداد الضحايا





كارثة بيئية صعبة بسبب الجثامين





نزوح 30 ألف شخص خارج درنة



وأوضحت صور متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي إنشاء سكان درنة المقابر الجماعية بعدما شهدت المدينة تزايد أعداد الضحايا.وبحسب مصادر موقع "العربية"، فإن عمليات الدفن أجريت تحت إشراف الجهات المختصة من الوحدات العسكرية والهلال الأحمر، كما ساهم الليبيون في جمع الجثث التي جرفتها السيول إلى البحر.يأتي ذلك فيما حذر المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي من احتمالية حدوث كارثة بيئية صعبة بسبب انتشار الجثامين في الشوارع، داعيا إلى إيجاد حلول في أسرع وقت.وأضاف جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أن عملية البحث والإنقاذ مستمرة بسب كثرة أعداد المفقودين.وتم رص عشرات الجثث الملفوفة ببطانيات على الأرض في ممرات مستشفى في درنة أو في الخارج على الرصيف في محاولة ليتعرف الناس على المفقودين.وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نزوح نحو 30 ألف شخص خارج درنة جراء الفيضانات في البلاد.وأضافت المنظمة أن العدد المعروف للنازحين في مناطق أخرى ضربتها العاصفة بما في ذلك بنغازي هو 6085 شخصا.قال الهلال الأحمر الليبي إن أكثر من 3 أحياء دمرت بالكامل في درنة، ما خلف أكثر من 5300 قتيل حتى اللحظة، بحسب تصريحات رسمية.