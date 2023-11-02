الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مفتي المملكة: حملة إغاثة الفلسطينيين تؤكد حرص القيادة على تلمس حاجات المنكوبين

مفتي عام المملكة الشيح عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
الشيح عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
أ أ


عد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيح عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، - حفظهما الله - بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، من الأعمال العظيمة والخيرة التي تؤكد حرص القيادة في هذا البلد على تلمس حاجات المنكوبين والمحتاجين للمساعدة.اضافة اعلان

إغاثة الملهوف

 وقال: هي من محامد هذه الدولة التي قامت على أساس متين من الحكم بما أنزل الله وتطبيق الشريعة في جميع نواحي الحياة، والتي قررت واجب المسلم تجاه أخيه المسلم من تفريج الكرب وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاجين.
 وأوضح أن هذه اللفتة الكريمة من القيادة بتقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تنبع من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، على الوقوف مع إخواننا في فلسطين، وامتداداً للدور الإنساني للمملكة على مر التاريخ بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن.

المشاركة في الحملة

 وحث سماحته، عموم المواطنين والمقيمين على المشاركة في الحملة الشعبية التي دعت لها القيادة الرشيدة وفق القنوات الرسمية واحتساب الأجر من الله، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
 وحذر من الانسياق وراء حملات التبرع الوهمية التي يقوم بها أفراد وقد لا تصرف هذه الأموال في مصارفها.
ودعا الله القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يلطف بإخواننا في فلسطين وأن يرحم موتاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يرفع عنهم الضر، كما سأل الله أن يجزي كل من يسهم في إغاثة ومساعدة المحتاجين وأن يكتب أجرهم.

اقرأ أيضا

قصف غزة
3:27 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

ارتفاع عدد ضحايا قصف جباليا بغزة إلى 200 شهيد

الاقتصاد 1
3:27 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

1.5 تريليون ريال قيمة الاستهلاك العائلي في المملكة

خطيب الجمعة
2:52 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

الشؤون الاسلامية: تخصيص خطبة الجمعة غدًا عن إغاثة فلسطين

6عقف عقف
2:35 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

بالفيديو.. مياه الأمطار والسيول تغرق السيارات في شوارع الدمام

اقرأ أيضا

أمطار متواصلة.. مشاهد جوية مباشرة للسيول في بحيرة الكسر بالزلفي

باقي أقل من شهرين.. بادر بالاستفادة من مبادرة"الزكاة" للاعفاء من الغرامات

إعلان أهلية حساب المواطن وتحديد موعد صرف دفعة نوفمبر

مجموعة stc ومايكروسوفت يطلقان قدرات الابتكار في التحوّل الرقمي

تنبيه عاجل من "الضمان الاجتماعي" بشأن التسجيل في منصة الدعم

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:46 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أوائل اختبارات القدرات وعقوبات محظورة على الطلاب وحطوات نقل الراتب

أهم 10 9:44 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سبب تغيير مقدار دعم حساب المواطن وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

هيئة تقويم التعليم والتدريب 8:58 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

إعلان مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذا التوقيت

أخبار السعودية 4:44 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. رسالة عاجلة للمعلمين ومهلة سكني ومصنع السيارات

اقرأ أيضا

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
2:02 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

توضيح من "سلمان للإغاثة" حول اقتطاع رسوم إدارية من التبرعات

القيادة أثناء الامطار
1:46 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

4 تحذيرات من المرور للقيادة الآمنة أثناء الأمطار

الامن البيئي
1:42 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

16 ألف ريال غرامة بيع ونقل وتخزين هذا الشيء

وزير الشئون الاسلامية
1:36 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

وزير الشؤون الإسلامية: دعم القضية الفلسطينية مستمر حتى تحقيق النصر (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

خطيب الجمعة
2:52 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

الشؤون الاسلامية: تخصيص خطبة الجمعة غدًا عن إغاثة فلسطين

الضمان الاجتماعي المطور
2:03 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من "الضمان الاجتماعي" بشأن التسجيل في منصة الدعم

أخبار السعودية
1:16 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. حملة تبرعات شعبية لإغاثة فلسطين والشروط الجديدة للقبول بالكليات العسكرية

download
1:10 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تحث على الإسهام بالحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

الراتب - ريال 0 عملة
12:57 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

التأمينات تحدد شرط صرف منحة الزواج ومقدارها

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني
12:00 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد توجيه خادم الحرمين وولي العهد.. كيفية التبرع لإغاثة الفلسطينيين عبر منصة ساهم