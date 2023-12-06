مفاجأة عن "كنية المنزل".. خطوات تعديل بيانات السكن في منصة الدعم بالضمان الاجتماعي

أ أ

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للأفراد والأسر الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور من خلال:

1 - تعديل بيانات السكن في منصة الدعم بالضمان الاجتماعي.

2 - استعمال آلية حاسبة الضمان من أجل معرفة مبلغ الدعم بشكل دقيق. اضافة اعلان





حاسبة الضمان توفر مبلغ الدعم وفق عدد التابعين



خطوات استعمال حاسبة الضمان الاجتماعي



خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور



كيف أحذف تابع من تكوين المنزل؟



ما المقصود بكنية المنزل؟



الضمان الاجتماعي المطور

