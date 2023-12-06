مفاجأة عن "كنية المنزل".. خطوات تعديل بيانات السكن في منصة الدعم بالضمان الاجتماعي

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للأفراد والأسر الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور من خلال:
1 - تعديل بيانات السكن في منصة الدعم بالضمان الاجتماعي.
2 - استعمال آلية
حاسبة الضمان من أجل معرفة مبلغ الدعم بشكل دقيق.
حاسبة الضمان توفر مبلغ الدعم وفق عدد التابعينتُتيح
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من برامج الدعم، ومن أفضلها الضمان الاجتماعي المطور، ووفرت آلية حساب مبلغ الدعم وفق عدد التابعين لرب الأسرة
والدخل الشهري الخاص بأفراد العائلة.
خطوات استعمال حاسبة الضمان الاجتماعيوأوضح
حساب الضمان الاجتماعي على منصة "إكس"، أنه يود إضافة بعض المعلومات
اللازمة للمستفيدين، حيث تأتي خطوات استعمال حاسبة الضمان الاجتماعي على النحو
الآتي:
1 - الذهاب إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية الرسمي.
2 - من ثم تدوين بيانات التسجيل بشكل دقيق.
3 - إدخال رقم الهوية في الحقل المخصص له.
4 - كتابة كلمة المرور في الخانة المخصصة لها بصورة سليمة.
5 - إضافة كلمة التحقق الظاهرة على الشاشة.
6 - من ثم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
7 - سيُطلب تدوين مجموع الدخل الشهري لرب الأسرة.
8 - تعبئة إجمالي الدخل التقاعدي لرب الأسرة.
9 - إضافة دعم الإعاقة للعائل.
10 - بعد ذلك تحديد عدد المنازل، وكتابة بيانات التابعين التي تتمثل في (عدد التابعين – الدعم – الدخل الشهري – دعم الإعاقة).
11 - من ثم الضغط على أيقونة “احسب”.
12 - سوف تظهر قيمة الدعم المُراد الحصول عليه من الضمان الاجتماعي.
خطوات
تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطوروأضاف
أن خطوة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، هي من أهم الخطوات الضرورية التي
يجب إجراؤها بصورة دورية ودائمة، للاستفادة من دعم برنامج الضمان والمساعدات
المالية، وجاءت خطوات تحديث البيانات على النحو التالي:
1 - الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكتروني.
2 - إجراء عملية تسجيل الدخول بشكل صحيح.
3 - اختيار تبويب “الملف الشخصي” من الصفحة الرئيسة للحساب.
4 - الضغط على خانة “تحديث البيانات”.
5 - اختيار زر “تعديل البيانات الشخصية” والتي تتمثل في (الحالة الاجتماعية – الحالة الوظيفية – نوع السكن – المستوى التعليمي).
5 - الضغط على أيقونة “التالي”.
6 - في حالة تغيير بيانات العنوان ورقم الهاتف يُطلب إدخال (نوع العنوان – المنطقة – الشارع – الحي – هاتف المنزل – البريد الإلكتروني).
7 - الضغط على أيقونة “التالي”.
8 - إجراء أي تعديل مُراد في بيانات الحساب البنكي في حال وجود أي تغيير.
9 - الضغط على زر “التالي”.
10 - قراءة الشروط جيدًا والموافقة عليها.
11 - في النهاية الضغط على أيقونة “تقديم”.
كيف أحذف تابع من تكوين المنزل؟وبين
أنه في بعض الحالات يرغب البعض في حذف المنزل من الضمان الاجتماعي المطور لسبب ما، مثل نقل ملكية المنزل، ويمكن الحصول على هذه الخدمة بسهولة تامة من خلال اتباع
الآتي:
1 - توجه إلى موقع الضمان الاجتماعي (من هنا).
2 - قم بتسجيل الدخول في الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور
3 - اضغط على أيقونة تعديل تابع.
4 - ستظهر أمامك بيانات التابعين.
5 - قم بتحديد التابع المراد حذفه.
6 - اضغط على كلمة حذف مع تحديد سبب الحذف من القائمة الموجودة في الصفحة.
7 - سيتم رفع طلب حذف التابع ومن ثم تحديث بيانات طلبك خلال 24 ساعة.
ما
المقصود بكنية المنزل؟في
الوقت نفسه، يتساءل البعض عن المقصود من تكوين المنزل في الضمان الاجتماعي، حيث يشير
هذا المصطلح إلى نوع السكن الذي يعيش فيه الشخص المتقدم بطلب الضمان الاجتماعي.
ولا يقتصر على نوع معين فيمكن أن يكون شقة أو منزل. فالمهم هو تحديد نوعه وكنيته في البيانات المطلوبة حتى يحصل المتقدم بالطلب على الضمان الاجتماعي، وذلك لأن المكان الذي يقيم فيه المتقدم بالطلب يدل على وضعه المادي. الأمر الذي يوضح الإجابة على سؤال هل يستحق الشخص معاش الضمان الاجتماعي.
الضمان
الاجتماعي المطوركل
هذه الخطوات متاحة لمن يريد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور المعتمد في المملكة
والاستفادة بمميزات الخدمة، فأمامك الفرصة للتسجيل في منصة الضمان الاجتماعي
المطور من مكانك دون الحاجة إلى زيارة مكتب الضمان الاجتماعي.
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