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مفاجأة.. خبير طقس يكشف سر تشكل ظاهرة الضباب

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الضباب
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، الدكتور عبدالله ‌المسند، عن سر تشكل ظاهرة الضباب.

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المسند يكشف سر تشكل ظاهرة الضباب

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن ظاهرة الضباب عبارة عن قطرات مائية مرئية دقيقة وعالقة بالهواء، وهي تعتبر سحباً منخفضة فوق سطح الأرض مباشرة.


علاقة بخار الماء ودرجات الحرارة بتكون الضباب

وأضاف أن الضباب يتكون بتكثف بخار الماء العالق في الجو عندما تنخفض درجة الحرارة إلى "أو" دون درجة الندى أو التشبع "أي درجة الحرارة التي يتكثف عندها بخار الماء".


الضباب يتكثف قرب المسطحات المائية وبعد الأمطار

وبين أن الضباب يحدث في الطبقة السفلية من الغلاف الجوي، أي فوق سطح الأرض، ويصل ارتفاعًا حتى 1000م أحيانًا، ويتعاظم الضباب في الأرياف وبالقرب من المسطحات المائية، وفي أعقاب أمطار غزيرة يعقبها انخفاض في درجة الحرارة إلى مستوى نقطة الندى أو التكاثف.


شروط تشكل الضباب:

1 - ارتفاع نسبة الرطوبة النسبية وذلك يكون بعد نزول الأمطار، أو قدوم كتلة رطبة منقولة، أو بسبب التبخر من البحار والبحيرات المحيطة، أو بسبب النتح من أشجار الغابات والمزارع الواسعة، أو ببعض مما ذكر، أو بها جميعاً.
2 - الرياح الساكنة، وهذا غالباً ما يقع في الصباح الباكر، أو في فترة المساء خاصة آخر الليل.
3 - تدني درجة الحرارة، وهذا غالباً ما يقع في الصباح الباكر، أو في فترة المساء خاصة آخر الليل.


4 - خلو السماء من السحب الحابسة للحرارة ليلاً مما يسرع في تبريد سطح الأرض عبر الإشعاع الأرضي "وهذا يقع في الشتاء"، فعندئذ يبرد الهواء السفلي فيتكثف بخار الماء العالق في الهواء مشكلاً ضباباً مرئياً.

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