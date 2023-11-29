الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مغادرة الطائرة السعودية الإغاثية الـ 23 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

088
الطائرة السعودية الإغاثية الـ 23 لإغاثة الشعب الفلسطيني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية الـ 23 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.اضافة اعلان

مساعدات للمتضررين داخل قطاع غزة

 وانطلقت الطائرة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.


31 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت "مواد غذائية، وإيوائية، وطبية" تزن 31 طنًا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.


دور تاريخي للمملكة في مساعدة فلسطين

 ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

اقرأ أيضا

الاستقالة من العمل
10:05 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر عقوبة هذه الجريمة المخلة بالشرف أثناء العمل

1900396
9:14 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

"تعليم الرياض" تدعو جميع الطلاب للتسجيل في مسابقة حفظ القرآن والسنة

اكسبو
9:09 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. فرحة المواطنين بفوز المملكة بـ "إكسبو 2030" تكتسح تويتر

جبل اللوز الثلوج
8:28 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

تحذير من تساقط الثلوج على جبل اللوز وشتاء بارد في الشمال

اقرأ أيضا

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من ضباب على الرياض ومعظم مناطق المملكة

أتربة ورياح شديدة على أجزاء من الشرقية حتى هذه الساعة

عاجل.. بعد إدانته بالتحرش بمواطنة .. عقوبة موجعة لسائق باكستاني

حملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في الرياض

الأربعاء 15 جمادى الأولى.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في مكة المكرمة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

887 9:50 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

مغادرة الطائرة السعودية الـ 22 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

الحملة الشعبية 12:26 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

وصول 4 شاحنات سعودية محملة بمواد إغاثية وإعاشية إلى غزة

غ545 10:17 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السادسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

download 8:30 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عشرات الضحايا.. طائرات الاحتلال تقصف أكبر مستشفيات قطاع غزة

اقرأ أيضا

الزعاق
12:58 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

لماذا تعد هذه السنة ربيعية على كثير من مناطق المملكة؟

وزارة الشؤون البلدية
11:12 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"الشؤون البلدية" تكشف عن شرط للحصول على شهادة امتثال المباني

أهم 10
11:01 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. إكسبو 2030 بالمملكة والداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطنين أحدهما قتل أخاه

وزارة-الشؤون-الاسلامية-والدعوة-والارشاد-السعودية
10:37 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

لحملة الثانوية في مختلف مناطق المملكة.. الشؤون الإسلامية تطلب أئمة ومؤذنين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الاستقالة من العمل
10:05 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر عقوبة هذه الجريمة المخلة بالشرف أثناء العمل

قمة العقار
9:39 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بعد الإعلان عن استضافة الرياض لها..10 معلومات تهمك عن القمة العالمية لقادة العقار

الاقتصاد السعودي
9:22 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

تقرير رسمي: نمو الاقتصاد السعودي سينتعش في 2024

اكسبو
9:09 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. فرحة المواطنين بفوز المملكة بـ "إكسبو 2030" تكتسح تويتر

الضمان الاجتماعي المطور
8:03 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف الضمان الاجتماعي بعد تبكيره.. استعلم عن أهليتك

ضباب كثيف
7:23 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من ضباب على الرياض ومعظم مناطق المملكة