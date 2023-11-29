مغادرة الطائرة السعودية الإغاثية الـ 23 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية الـ 23 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية. اضافة اعلان





مساعدات للمتضررين داخل قطاع غزة



31 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية



دور تاريخي للمملكة في مساعدة فلسطين



وانطلقت الطائرة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت "مواد غذائية، وإيوائية، وطبية" تزن 31 طنًا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.