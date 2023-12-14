مغادرة الطائرة الإغاثية الـ26 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ
26 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.
تحمل 24 طنًا من مساعدات إغاثية متنوعة ويسير الطائرة مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين
داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد طبية وإيوائية
تزن 24 طنًا.
دور المملكة التاريخي تجاه الشعب الفلسطينيوذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
دخول 14 سيارة
إسعاف إلى قطاع غزة عبر منفذ رفحيذكر أن 14
سيارة إسعاف دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي متضمنة التجهيزات الطبية
الأساسية.
مركز الملك
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات بغزةفي الوقت نفسه،
يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية على
المتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.
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