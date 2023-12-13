مغادرة الطائرة الإغاثية الـ 25 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

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غادرت الرياض، اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 متجهة إلى مطار
العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.
نقل المواد الإغاثية للمتضررين داخل غزة والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تمهيداً
لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
وتحمل على متنها سيارتي إسعاف، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
دخول 14 سيارة إسعاف إلى قطاع غزة عبر منفذ رفحيذكر أن 14 سيارة إسعاف دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي متضمنة
التجهيزات الطبية الأساسية.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
مركز الملك
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات بغزةفي الوقت نفسه،
يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية على
المتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.
حملة شعبية
لإغاثة الشعب الفلسطيني ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع
غزة.
كما يأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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