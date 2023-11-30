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مغادرة الطائرة الإغاثية الـ 24 لدعم متضرري غزة

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مغادرة الطائرة الإغاثية الـ 24 لدعم متضرري غزة
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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.اضافة اعلان


31 طنًا من المساعدات الإغاثية المتنوعة

والطائرة يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت "مواد غذائية، وإيوائية، وطبية" تزن 31 طنًا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.


مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات بغزة

في الوقت نفسه، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.


حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

 ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
كما يأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.


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