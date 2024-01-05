مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية. اضافة اعلان





الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37



مواد غذائية وطبية وإيوائية



دور المملكة التاريخي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني



ويسيّر هذه الطائرات الإغاثية السعودية مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.وتحمل الطائرة على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 23 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.









