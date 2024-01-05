الجمعة، 23 جمادى الثانية 1445 ، 05 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 لإغاثة الشعب الفلسطيني
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 لإغاثة الشعب الفلسطيني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.اضافة اعلان

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37

ويسيّر هذه الطائرات الإغاثية السعودية مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

مواد غذائية وطبية وإيوائية

وتحمل الطائرة على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 23 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

دور المملكة التاريخي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني

 ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.





اقرأ أيضا

الجمعة 23 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

شرطة جدة تباشر واقعة وفاة مواطن بعد تعرضه لإطلاق نار

بعد توقف 13 عاما.. وصول أول إرسالية مواشي حية عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

أكثر من 4 ملايين ونصف المليون ريال غرامة.. "البيئة" تصدر 196 مخالفة لمصادر المياه خلال 2023

خبير أرصاد: الحرارة لم تصل تحت الصفر حتى الآن في المملكة.. وهذه المناطق الأكثر برودة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

خادم الحرمين 8:34 م الإثنين، 01 يناير 2024

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين لعام كامل

رئيس مجلس الشورى 5:12 م الإثنين، 01 يناير 2024

مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم يثمن عالياً الدعم والمتابعة من القيادة الحكيمة

خادم الحرمين وولي العهد 5:28 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان

وزير الدفاع يلتقي الرئيس الفرنسي 4:19 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي الرئيس الفرنسي (صور)

اقرأ أيضا

مساند
10:25 م الخميس، 04 يناير 2024

توضيح من مساند بشأن رمز التحقق وكود الدخول

الفريق البسامي - الامن العام
10:15 م الخميس، 04 يناير 2024

الفريق البسامي يصدر قرارات بترقية (2503) أفراد من منسوبي الأمن العام

أهم 10
10:01 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. مشاهد لسيول الرياض وإنشاء محكمة جديدة وبداية الإجازة الدراسية

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
9:34 م الخميس، 04 يناير 2024

"الدفاع المدني" يحذر من طريقة خاطئة في التعامل مع المدفأة الكهربائية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
12:15 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة لأول سنتين بهذا الموعد

وادي نيمار
12:01 م الجمعة، 05 يناير 2024

لقضاء يوم إجازة مختلف.. أفضل 8 أنشطة في وادي نمار بالرياض (صور)

كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية
11:36 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. كوريا الشمالية تطلق 200 قذيفة مدفعية وسيول ترد بمناورات بالذخيرة الحية

أسعار النفط
10:59 ص الجمعة، 05 يناير 2024

4 عوامل تضبط أسعار النفط في 2024

حساب المواطن - ريال
10:34 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد

أمطار مكة
9:25 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على مكة والمدينة وهذه المناطق