مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة
الإغاثية السعودية الـ 37 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 ويسيّر هذه الطائرات الإغاثية السعودية مركز الملك
سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
مواد غذائية وطبية وإيوائيةوتحمل الطائرة على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية
تزن 23 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
دور المملكة التاريخي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ويأتي ذلك في
إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني
الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.