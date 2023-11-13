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مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

مساعدات إغاثية
جانب من المساعدات
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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.اضافة اعلان
وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طنًا.

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله .
وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح سابق لوكالة الأنباء السعودية، أن المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة تجسد ما تتصف به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من حس إنساني نبيل وحرص كبير على مساعدة الأشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، عملاً بما يقتضيه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها.

استمرار الجسر الجوي 

 وبين أن هذا الجسر الجوي سوف يستمر خلال الأيام القادمة ويدرس المركز مدى إمكانية تسيير جسر بحري وفقًا للاحتياج وسرعة الوصول.
وأكد الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن، وتجسد عمق العلاقات الأخوية وأواصر القربى المتينة التي تربط بين المملكة وفلسطين.
 ودعا المستشار بالديوان الملكي، المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم للدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

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