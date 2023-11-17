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مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

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جانب من المساعدات
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 غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة التي يُسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.اضافة اعلان
تحمل الطائرة على متنها (3) سيارات إسعاف من أصل (20) سيارة، ومن المقرر وصولها تباعًا، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

الدفعة الأولى من سيارات الإسعاف

وأعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، في وقت سابق اليوم، أن ثلاث سيارات إسعاف وصلت اليوم إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، أنه من المتوقع أن يصل مجموع سيارات الإسعاف إلى 20 أو 22 سيارة إسعاف.


 وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -, وذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

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