مع بداية آخر إجازة مطولة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

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يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة والكوادر الإدارية والتعليمية، اليوم الخميس، بآخر إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ. اضافة اعلان





اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات



الاختبارات العملية والشفوية



اختبارات الفصل الدراسي الأول



موعد نهاية الفصل الدراسي الأول



موعد بدء الفصل الدراسي الثاني



وتنطلق يوم الأحد القادم اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة.وتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 23 من ربيع الثاني الجاري الاختبارات العملية والشفوية للمواد التي لها جانبان في جميع المراحل الدراسية، وتستمر حتى يوم الخميس ما بعد القادم.وتبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمملكة يوم الأحد الموافق 28 ربيع الثاني 1445 هـ.ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.