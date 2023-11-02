الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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مع بداية آخر إجازة مطولة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

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اختبارات الفصل الدراسي الأول تبدأ في 28 ربيع الثاني
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يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة والكوادر الإدارية والتعليمية، اليوم الخميس، بآخر إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ.اضافة اعلان

اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات

وتنطلق يوم الأحد القادم اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة.

الاختبارات العملية والشفوية

وتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 23 من ربيع الثاني الجاري الاختبارات العملية والشفوية للمواد التي لها جانبان في جميع المراحل الدراسية، وتستمر حتى يوم الخميس ما بعد القادم.

اختبارات الفصل الدراسي الأول

وتبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمملكة يوم الأحد الموافق 28 ربيع الثاني 1445 هـ.

موعد نهاية الفصل الدراسي الأول

ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

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