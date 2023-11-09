مع بدء إيداع الدعم.. هاشتاق "حساب المواطن" يتصدر الترند بالمملكة

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تصدر هاشتاق "حساب المواطن" الترند في المملكة، اليوم الخميس، بالتزامن مع بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين.

حرص القيادة على مصالح المواطنين

وقدم العديد من المتابعين الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قرارهما في الشهر الماضي باستمرار العمل بالبرنامج. اضافة اعلان

وقالوا إن هذا يعكس حرص القيادة على مصالح المواطنين، وبخاصة مع تزايد الأعباء نتيجة لارتفاع الأسعار.

بدء إيداع الدفعة 72



التعديلات الجديدة في حساب المواطن



وبدأ إيداع الدفعة 72 من حساب المواطن في وقت مبكر صباح اليوم والتي ستستمر على مدار اليوم.وقال البرنامج عبر حسابه قي منصة "إكس": "بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر "نوفمبر" وسيستمر حتى نهاية يوم الخميس، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول، الدفعات المالية".ويعد هذا هو الشهر الثاني الذي يتم فيه إيداع حساب المواطن عقب إقرار تعديلات في الشهر الماضي على برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.وتتضمن التعديلات الجديدة:- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.