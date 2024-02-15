مُعلّم بمكة يحصد جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية

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حقق المعلم بتعليم مكة المكرمة، سالم مسرحي، المركز الثاني في جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية بعد فوز ابتكاره "قيادة المركبات العسكرية عن بعد" من بين 23 فائزًا من أصل 171 متأهلاً في فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024.





فوز معلم من مكة بجائزة الابتكار في الصناعات العسكرية



المشاركون في جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية



7 فئات رئيسة للجائزة



وكرمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الفائزين بجائزة الابتكار في الصناعات العسكرية، ضمن أعمال اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2024 .وتهدف الجائزة إلى دعم ابتكارات المبدعين، وتطوير الصناعات العسكرية، وترسيخ ثقافة الابتكار، بما يعزز مكانة المملكة في مصاف الدول الأكثر ابتكارًا عالميًا.وأطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية الجائزة بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.1ـ الكهرو بصريات والأشعة تحت الحمراء.2ـ الحرب الالكترونية والطاقة الموجهة.3ـ الرادار.4ـ الإشارات والاتصالات الراديوية.5ـ الأمن السيبراني.6ـ الأسلحة الكهرومغناطيسية.7ـ أنظمة الأسلحة والتجهيزات العسكرية.