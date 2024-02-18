معركة ضد الإيذاء: جهود توعوية من أجل مواجهة العنف والضرر النفسي

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أكد المستشار الاجتماعي، طلال محمد الناشري، أن العنف والإيذاء مصطلحان يشيران إلى أشكال مختلفة من التصرفات الضارة التي تسبب أذى للأفراد؛ سواء بشكل مادي أو نفسي أو عاطفي.





استخدام القوة ضد الافراد والممتلكات بهدف الإيذاء



تعريف العنف والضرر النفسي ضد الغير



تطوير واستحداث الأنظمة التي تحفظ الحقوق



تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء



وقال إن العنف يشير إلى استخدام القوة البدنية أو القوة غير البدنية لتسبب الأذى أو الإيذاء للآخرين، ويمكن أن يكون العنف موجهاً نحو الأفراد أو المجموعات أو الممتلكات، وفقال لـ "عكاظ".وأضاف، ويمكن أن يشمل العنف الاعتداء الجسدي، التهديدات، الابتزاز، الاضطهاد، والعنف الجنسي، وغيرها من التصرفات التي تسبب الأذى.ونوه إلى أن الإيذاء النفسي، يشير إلى الضرر النفسي؛ الذي يُسببه شخص ما للشخص الآخر من خلال التحكم العاطفي، في صورة: التهديدات، التجاهل، التقليل من قيمة الشخص، وغيرها من السلوكيات الضارة التي تؤثر على الحالة النفسية والعاطفية للضحية.وتابع، يمكن للعنف والإيذاء أن يكونا مدمرين ويؤثران على حياة الأفراد بشكل كبير، ومن الضروري العمل على منع ومكافحة العنف والإيذاء وتوفير الدعم اللازم للضحايا والمتضررين.وأوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب، مواكبة الإصلاحات للبيئة التشريعية والتنظيمية التي تسير وفق خطوات جادة في السنوات الأخيرة.وأضاف، من هذه الإصلاحات، تطوير واستحداث الأنظمة التي تُّحفظ فيها الحقوق، وتظهر بها مبادئ العدالة، وتنشئ بيئة خصبة للشفافية التي تسهم بالفصل في النزاعات بأسرع وقت.وقال الكاسب: استبشرنا بصدور نظام المعاملات المدنية كنقلة نوعية وأثر كبير يُستفاد منه لتحقيق عدالة واضحة دون اجتهاد.وأضاف، وكذلك نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء وغيرها من الأنظمة واللوائح التي تعزز الضمانات للأفراد والمجتمع، وتحفظ حقوق الفرد والأسرة من الأضرار الجسدية والنفسية والمعنوية.