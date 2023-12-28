مطر غزير.. شاهد قوة سيول الهويدي جنوب حائل

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، هطلت صباح اليوم الخميس، أمطار غزيرة أدت لجريان سيول الهويدي بمنطة حائل. اضافة اعلان





جريان سيول الهويدي بمنطقة حائل





سيول الهويدي جنوب

الخميس ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

28 ديسمبر 2023 م

من | ابونايف العقل

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. pic.twitter.com/f9rRhvi1oD 📍فيديوسيول الهويدي جنوب #حائل الخميس ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ28 ديسمبر 2023 ممن | ابونايف العقل December 28, 2023

أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول القوية بالهويدي في حائل مع تساقط المطر الغزير المصحوب برياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.