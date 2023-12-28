مطر غزير.. شاهد قوة سيول الهويدي جنوب حائل

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، هطلت صباح اليوم الخميس، أمطار غزيرة
أدت لجريان سيول الهويدي بمنطة حائل.
جريان
سيول الهويدي بمنطقة حائلوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول القوية
بالهويدي في حائل مع تساقط المطر الغزير المصحوب برياح نشطة.
📍فيديو— طقس (@tqqs) December 28, 2023
سيول الهويدي جنوب #حائل
الخميس ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
28 ديسمبر 2023 م
من | ابونايف العقل
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أمطار
رعدية وجريان السيول على هذه المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.