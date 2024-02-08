مطر غزير.. شاهد جريان سيول الأحمر غرب الأفلاج بالرياض

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم السيول نتيجة تساقط أمطار غزيرة على الأحمر بمحافظة الأفلاج بمنطقة الرياض.
جريان
سيول الأحمر غرب الافلاج بالرياضوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بعد تساقطت كميات
غزيرة من الأمطار على محافظات الرياض مع رياح نشطة باردة.
هطول
أمطار رعدية وجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد
على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
أبو صفي في الأحمر غرب #الافلاج الان س ١٠.٠٠ ص الخميس ٢٧ رجب ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 8, 2024
عضو المجموعة عبدالله مشعي ال ظافر pic.twitter.com/WWBg9HPdqn
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وأجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.