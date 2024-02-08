مطر غزير.. شاهد جريان سيول الأحمر غرب الأفلاج بالرياض

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم السيول نتيجة تساقط أمطار غزيرة على الأحمر بمحافظة الأفلاج بمنطقة الرياض.





جريان سيول الأحمر غرب الافلاج بالرياض



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بعد تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على محافظات الرياض مع رياح نشطة باردة.





هطول أمطار رعدية وجريان السيول



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.



عضو المجموعة عبدالله مشعي ال ظافر أبو صفي في الأحمر غرب #الافلاج الان س ١٠.٠٠ ص الخميس ٢٧ رجب ١٤٤٥عضو المجموعة عبدالله مشعي ال ظافر pic.twitter.com/WWBg9HPdqn February 8, 2024

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وأجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.







الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.