مطر غزير.. شاهد السيول تجري كالأنهار بمحافظات القصيم

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استمرارًا للتقلبات
الجوية والطقس غير المستقر، جرت صباح اليوم الخميس، سيول الحجازية كالأنهار، نتيجة هطول كميات
غزيرة من الأمطار على منطقة القصيم.
جريان سيول الحجازية
غرب القصيم وأظهرت مقاطع فيديو تم
تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض غرب القصيم لأمطار غزيرة أدت لجريان
السيول كالأنهار في الحجازية والدليمة والفوارة ورياض الخبرا.
شعيب الحجازية غرب #القصيم الان صباح الخميس ٢ جمادأول ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 16, 2023
عضو المجموعة خالدالحربي pic.twitter.com/mBSns2LXSs
أمطار غزيرة وسيول جارية بالرياضوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي،
كيف حولت مياه الأمطار والسيول محافظات الزلفي والأرطاوية لبحيرات نتيجة الهطول
المطري الكثيف على الرياض، والذي كان مصحوبًا بتناثر البرد والرياح الهابطة.
شعيب ابالورود شمال شرق #القصيم شمال شرق #بريده 85 كم الان صباح الخميس ٢ جمادأول ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 16, 2023
عضوالمجموعة عبدالله الجردان pic.twitter.com/woUnTOgK4M
أمطار غزيرة وجريان السيول على هذه المناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات
من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم.
شعيب الدليمية غرب #القصيم الان س ٧.٣٠ صباح الخميس ٢ جمادأول ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 16, 2023
عضو المجموعة سالم الفائز pic.twitter.com/51TrTr49K7