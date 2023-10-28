السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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بسبب الحالة المطرية

مطار الملك عبدالعزيز يوجه رسالة مهمة لجميع المسافرين

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مطار الملك عبدالعزيز
أ أ
وجه مطار الملك عبدالعزيز الدولي رسالة مهمة لجميع المسافرين، بسبب الحالة المطرية التي تشهدها محافظة جدة.

وقال مطار الملك عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس "تويتر سابقا": "نظرًا لحالة الطقس والتي قد تؤدي لتأخر بعض الرحلات الجوية نأمل التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مستجدات مواعيد الرحلات".اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالي، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

أمطار وسيول وبرد


وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.

سحب رعدية ممطرة


كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

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