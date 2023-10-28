مطار الملك عبدالعزيز يوجه رسالة مهمة لجميع المسافرين

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وجه مطار الملك عبدالعزيز الدولي رسالة مهمة لجميع المسافرين، بسبب الحالة المطرية التي تشهدها محافظة جدة.



وقال مطار الملك عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس "تويتر سابقا": "نظرًا لحالة الطقس والتي قد تؤدي لتأخر بعض الرحلات الجوية نأمل التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مستجدات مواعيد الرحلات". اضافة اعلان





توقعات حالة الطقس



أمطار وسيول وبرد



سحب رعدية ممطرة



#مطار_الملك_عبدالعزيز:

بناءً على الحالة المطرية التي تشهدها

محافظة #جدة

نأمل التواصل مع شركات الطيران للتأكد

من مواعيد الرحلات#جدة_الان#أمطار_جدة pic.twitter.com/cbVWegmXGs — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 28, 2023

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالي، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.