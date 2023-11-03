مصادرة 70 كيلو لحوم فاسدة بمنطقة عسير

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أتلفت بلدية بارق بمنطقة عسير 70 كيلو من اللحوم الفاسدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى على أثرها إغلاق المحل لمخالفته الاشتراطات البلدية. اضافة اعلان

جاء ذلك على صفحة بلدية بارق الرسمية في "إكس" حيث أكدت أمانة البلدية على أن أعمال الرقابة مستمرة على الأسواق من أجل سلامة الجميع.





معالجة التشوهات البصرية





زيادة نسبة المسطحات الخضراء





إزالة النفايات ومخالفات البناء



وكانت بلدية محافظة بارق كثفت من جهودها في معالجة التشوهات البصرية في المحافظة والمراكز التابعة، وذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي.وتعمل إدارة الخدمات وإدارة التشوه البصري بالبلدية على معالجة التشوهات البصرية على امتداد طريق الشهداء بخبت آل حجري، من خلال كشط أجزاء من الطريق؛ تمهيدًا لإعادة السفلتة.إضافة إلى مسح جنبات الطريق وإزالة الملصقات الدعائية المخالفة من أعمدة الإنارة.ووجّه "آل شاهر" بزيادة نسبة المسطحات الخضراء بحديقة خبت آل حجري من خلال زراعة أكثر من 10 آلاف متر مربع من النجيلة الطبيعية.وتجميل الحائط الاستنادي المحاذي لطريق الملك عبدالله وسط المحافظة، وكذلك إتمام أعمال الرسومات التجميلية للحائط، كما وجّه بتجميل جنبات طريق الملك عبدالله بالأرصفة وأعمدة الإنارة الديكورية.وتعمل البلدية بشكل يومي على معالجة التشوهات داخل الأحياء عن طريق أعمال النظافة العامة وإزالة النفايات ومخلفات البناء.وسيتواصل عمل البلدية بحسب خطة عمل وضعتها أمانة منطقة عسير؛ من أجل معالجة التشوهات البصرية.