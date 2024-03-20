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مصادرة كمية ضخمة.. غلق معمل لتصنيع الحلويات بالباحة بسبب ارتكابه هذه المخالفة

غلق معمل
غلق
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أغلقت أمانة الباحة ممثلةً في بلدية محافظة المندق معملاً لتصنيع الحلويات لمخالفته الاشتراطات الصحية، ومصادرة أكثر من 687 كيلو جرامًا من الأغذية المخالفة.اضافة اعلان

غلق معمل مخالف للاشتراطات الصحية:


وأوضحت الأمانة أن فرق متابعة صحة البيئة ببلدية المندق, ضبطت معملاً لتصنيع الحلويات يمارس العاملين فيه نشاطهم بطرق غير صحية وغير آمنة ومخالفة للأنظمة واللوائح البلدية، إضافة إلى سوء النظافة العامة للمعمل والأدوات المستخدمة فيه .
وبينت أن مخالفة المعمل تضمّنت عدم الالتزام بتجديد وإصدار الشهادات الصحية للعاملين، وعدم الالتزام بأصول تداول المواد الأولية, وسوء تخزينها، مشيرة إلى أن البلدية قامت بإغلاق المعمل وإلزام صاحبه بتصحيح أوضاعه، إضافة إلى فرض الغرامة بحسب ما نصّت عليه لائحة الغرامات والجزاءات البلدية .

أمانة الشرقية تنفذ حملة ميدانية:


نفّذت أمانة المنطقة الشرقية مع بدء شهر رمضان الكريم، حملة ميدانية استهدفت الباعة الجائلين والمباسط المخالفة في الأحياء والشوارع الرئيسة في محافظة الجبيل، والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من 3 أطنان من الخضار والفواكه و 22 بسطة بيع مخالفة.
وأوضحت أمانة الشرقية أن الحملة تهدف إلى الحد من ظاهرة البيع الجائل المخالف، وما يسببه من أضرار بيئية وتشوه بصري، والحفاظ على الصحة العامة، والحد من ظاهرة افتراش الأرصفة والبيع العشوائي في الشوارع العامة، وما يسببه الافتراش المخالف من إعاقة لحركة السير.
وأشارت الأمانة بأنه تم تسليم المواد المصادرة للجمعية الخيرية، منوهة إلى استمرار الحملة ومتابعة وضبط ومنع الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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