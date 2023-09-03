مشهد مذهل للثلوج والأمطار تتساقط على الشفا بمكة

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وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة اليوم، فيما أوضح وجود كميات كبيرة من الثلج أيضا.





برق ورعد:





أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق:





ويكشف الفيديو عن تساقط الثلوج والأمطار على "الشفا" بمكة، فيما يسمع أصوات البرق والرعد في السماء.في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك وتشمل” أملج”.2 - منطقة نجران، وتشمل " ثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة وبدر الجنوب".3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد ووادي الفرع وبدر والعيص وخيبر”.4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف وأضم وميسان وخليض والقنفذة والليث وبحرة وجدة والكامل والجموم والعاصمة المقدسة والشعيبة ورابغ والخرمة والموية وتربة ورنية".6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.