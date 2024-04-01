مشهد لا يوصف.. جريان الأودية محملة بأكوامٍ من البَرَد في مركز نعام جنوب الرياض

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تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق جريان الأودية وهي تحمل أكواماً من البَرَد في مركز نعام جنوب الرياض



سيول محملة بالبرد:



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة والحذر



أمطار رعدية وتقلبات جوية متوقعة



تحذير سكان هذه المناطق من الأمطار والسيول



أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد







pic.twitter.com/SaOrWLl3jM جريان الأودية تحمل أكواماً من البَرَد في مركز نعام جنوب الرياض . April 1, 2024

وأظهر الفيديو جريان السيول في الأودية وهي تحمل كميات كبيرة من البرد في مشهد نادر حظى بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان الرياض وعدة مناطق، إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة.وطالبت على حسابها في منصة إكس، بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من تقلبات جوية وهطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وأوضحت أن مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة والمنورة وحائل والقصيم والباحة وعسير ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.