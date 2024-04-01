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مشهد لا يوصف.. جريان الأودية محملة بأكوامٍ من البَرَد في مركز نعام جنوب الرياض

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السيول
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تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق جريان الأودية وهي تحمل أكواماً من البَرَد في مركز نعام جنوب الرياض

سيول محملة بالبرد:اضافة اعلان

وأظهر الفيديو جريان السيول في الأودية وهي تحمل كميات كبيرة من البرد في مشهد نادر حظى بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان الرياض وعدة مناطق، إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة والحذر

وطالبت على حسابها في منصة إكس، بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

أمطار رعدية وتقلبات جوية متوقعة

وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من تقلبات جوية وهطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

تحذير سكان هذه المناطق من الأمطار والسيول

 وأوضحت أن مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة والمنورة وحائل والقصيم والباحة وعسير ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.

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