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مشهد صادم.. أطلق النمر على صديقه في مزحة داخل قصره

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جانب من الفيديو
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تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق حدثا نادرا لصديق قام بإطلاق نمر على صديقه أثناء زيارته له كنوع من من المزاح، والذي لقي ردود فعل واسعة على منصات التواصل.اضافة اعلان

يطلق نمرا على صديقه في قصره:


وبحسب مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، فقد ظهر الشاب وهو يركض داخل القصر، بينما يطارده النمر، فيما يقف شخصان آخران يشاهدان الواقعة المثيرة.

وقد أظهر الفيديو أيضا  الشاب وهو يواصل الركض، حيث وصل إليه النمر بالفعل وتخلص منه، لكن نهاية الواقعة لم تظهر بقيتها في الفيديو.

وتفاعل  نشطاء مع مقطع الفيديو، حيث أكد أحدهم  قائلا: "هالتصرف يعاقب عليه قانونياً ومحرم شرعاً أساساً". وتابع مغرد: "الترويع ذا ممكن ينهي حياة شخص قلبه ضعيف".

بينما علق آخر : "النمر واضح يلعب من حركاته لو يبغى يأكله عرف كيف بدون كل المطاردة".

نمر يقفز فوق الصخور بعسير:



وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو لحظة صعود نمر عربي جبال تهامة بعسير.


وقفز النمر فوق الصخور، في الوقت الذي كان يتم فيه التقاط حركته بواسطة إحدى الكاميرات.

ويعد النمر ال عربي من الحيوانات المهددة بالانقراض وتحرص الدولة على توفير كل السبل له منعا لانقراضه.

معلومات عن النمر العربي


والنمر العربي من الحيوانات الثديية اللاحمة (آكلات اللحوم) والتي تتبع فصيلة السنوريات، وهو نوع فرعي من النمر موطنه شبه الجزيرة العربية الذي يشمل اليوم جنوب سوريا، وفلسطين، والسعودية، والإمارات، واليمن، وعمان. 

يُعتبر النمر العربي أكبر وأقوى أنواع القطط العربية، ولكنه يبقى الأصغر حجمًا بين سُلالات النمور جميعها، والتي تنتشر في قارتي آسيا وأفريقيا.

النمر مهدد بالانقراض


تم إدراجه على أنه مهدد بالانقراض على القائمة الحمراء للـ IUCN منذ عام 1996 حيث قُدر أن أقل من 200 فرد بري على قيد الحياة في عام 2006 ويُعتقد أن عددها ينخفض بشكل مستمر.

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