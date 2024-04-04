مشهد خيالي.. البرد يغطي مركز بيحان بللحمر شمال أبها في عسير

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول اليوم الخميس، محملة بأكوام البرد وغطت مركز بيحان بللحمر شمال أبها في عسير.
📍البرد يغطي مركز بيحان #بللحمر شمال مدينة #ابها— طقس (@tqqs) April 4, 2024
الخميس ٢٥ #رمضان ١٤٤٥هـ
4 إبريل 2024م
متابعة | سعيد مشهور
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البرد يغطي مركز بيحان بللحمر شمال أبها وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت السيول وأكوام البرد مركز بيحان بللحمر شمال أبها في عسير، مع تساقط أمطار غزيرة على الرياض مصحوبة بتقلبات جوية وطقس غير مستقر.
أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض.
📍سيول البرد في بيحان #بللحمر— طقس (@tqqs) April 4, 2024
بمنطقة #عسير
الخميس ٢٥ #رمضان ١٤٤٥هـ
4 إبريل 2024م
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