مشهد خيالي.. البرد يغطي مركز بيحان بللحمر شمال أبها في عسير

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول اليوم الخميس، محملة بأكوام البرد وغطت مركز بيحان بللحمر شمال أبها في عسير.



البرد يغطي مركز بيحان بللحمر شمال أبها



أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت السيول وأكوام البرد مركز بيحان بللحمر شمال أبها في عسير، مع تساقط أمطار غزيرة على الرياض مصحوبة بتقلبات جوية وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.