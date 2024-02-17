السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مشاهد لجريان وتدفق السيول شمال الرياض

سيول شمال الرياض
سيول شمال الرياض
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وثقت مقاطع فيديو جريان وتدفق السيول شمال الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.اضافة اعلان
سيول شمال الرياض
وأظهرت المقاطع، أجواء شمال الرياض بالتزامن مع هطول أمطار الخير وجريان السيول، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار ونشاط للرياح السطحية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة والمصحوب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.
في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على المنطقة الشرقية ، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان ، عسير ، الباحة، الطائف، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( جبال اللوز - علقان).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

اقرأ أيضا

عاجل.. توقعات بتساقط الثلوج على جبل اللوز حتى هذا الموعد

إيراني ينهي حياة 12 فردًا من أسرته لسبب صادم

عاجل.. "مدني أبها" يباشر وميضًا لحظيًا في محطة وقود نتج عنه أضراراً مادية

وصول الطائرة الإغاثية السعودية السادسة تحمل مساعدات المملكة للشعب الأوكراني

وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الكويتي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 3:01 ص السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض و 4 مناطق من رياح وأتربة لـ 10 مساءً

رياح نشطة 6:19 م الجمعة، 02 فبراير 2024

تحذير عاجل من رياح قوية متربة على الرياض وهذه المناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة على عسير 1:14 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض و 4 مناطق من أمطار ورياح وأتربة لـ 7 مساءً

أمطار غزيرة وسيول 1:03 م الأحد، 21 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار وسيول وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ10 مساءً