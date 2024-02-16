الجمعة، 06 شعبان 1445 ، 16 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مشاهد شتوية رائعة.. استمرار تساقط الثلوج بمرتفعات الحرة جنوب تبوك

09
ثلوج تبوك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقط الثلوج بشكل كثيف على مرتفعات الحرة جنوب تبوك.اضافة اعلان

ثلوج كثيفة على مرتفعات الحرة جنوب تبوك

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقط الثلوج بشكل كثيف على مرتفعات الحرة جنوب تبوك، وسط طقس غير مستقر وأجواء شديدة البرودة.


أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة

 في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

شاهد.. قوة الرياح مع عصف الأمطار على شقراء بالرياض

عاجل.. تعرف على موعد إجازة يوم التأسيس لموظفي القطاع الخاص والحكومي

مجمع الملك سلمان للغة العربية يستقبل الدفة الثانية في مركز "أبجد"

عاجل.. ننشر ضوابط وصلاحيات صندوق البنية التحتية الوطني

هكذا وصف القنصل الياباني ما يحدث في المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

667868 1:41 م الخميس، 15 فبراير 2024

بالفيديو.. تساقط الثلوج بشكل كثيف على جبل اللوز غرب تبوك

GF-rCPBW8AAZ7dC 12:53 م الأحد، 11 فبراير 2024

طقس غير مستقر.. الدفاع المدني يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار وتقلبات جوية

GFOZYaoW8AAcSru 1:46 م الخميس، 01 فبراير 2024

برد شديد.. شاهد الثلوج تغطي محافظات ومراكز ومرتفعات تبوك

GFOoI3gXAAA80uf 9:11 ص الخميس، 01 فبراير 2024

اكتسى بالأبيض.. شاهد تساقط الثلوج على قمة جبل اللوز