مشاهد شتوية رائعة.. استمرار تساقط الثلوج بمرتفعات الحرة جنوب تبوك

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقط الثلوج بشكل كثيف على مرتفعات الحرة جنوب تبوك.





ثلوج كثيفة على مرتفعات الحرة جنوب تبوك



أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار





الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ

16 فبراير 2024م

رصد | عيد المضلعاني

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. pic.twitter.com/dcwcmZVXtK 📍تساقط الثلوج ❄️☃️ في العنبه بمرتفعات الحرة جنوب #تبوك الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ16 فبراير 2024مرصد | عيد المضلعاني February 16, 2024

انخفاض ملموس في درجات الحرارة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقط الثلوج بشكل كثيف على مرتفعات الحرة جنوب تبوك، وسط طقس غير مستقر وأجواء شديدة البرودة.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.