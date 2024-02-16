مشاهد شتوية رائعة.. استمرار تساقط الثلوج بمرتفعات الحرة جنوب تبوك

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقط الثلوج
بشكل كثيف على مرتفعات الحرة جنوب تبوك.
ثلوج
كثيفة على مرتفعات الحرة جنوب تبوكوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقط الثلوج بشكل كثيف
على مرتفعات الحرة جنوب تبوك، وسط طقس غير مستقر وأجواء شديدة
البرودة.
أمطار
ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبارفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ،
الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
📍تساقط الثلوج ❄️☃️ في العنبه بمرتفعات الحرة جنوب #تبوك— طقس (@tqqs) February 16, 2024
الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ
16 فبراير 2024م
رصد | عيد المضلعاني
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