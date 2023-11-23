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مشاهد جوية.. مياه الأمطار والسيول تغطي شرق طريف بالحدود الشمالية

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أمطار وسيول طريف
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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة، جرت السيول مكونة أنهار وبحيرات نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على طريف بمنطقة الحدود الشمالية.اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وغطت وديان وشعاب محافظة طريف بعدما تساقطت الأمطار الغزيرة شمال المملكة.


حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

رياح نشطة مسيرة للأتربة والغبار

 وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الرياض، في حين لا يستبعد تشكل الضباب أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



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