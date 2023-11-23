مشاهد جوية.. مياه الأمطار والسيول تغطي شرق طريف بالحدود الشمالية

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بالتزامن
مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة، جرت السيول مكونة أنهار وبحيرات نتيجة
تساقط كميات غزيرة من الأمطار على طريف بمنطقة الحدود الشمالية.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وغطت وديان وشعاب محافظة طريف بعدما تساقطت الأمطار الغزيرة شمال المملكة.
📍امطار شرق #طريف— طقس (@tqqs) November 23, 2023
الخميس ٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
23 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
📸 | عارف النبهان
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حالة مطرية متوقعة
على هذه المناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول
مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق
الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
رياح نشطة مسيرة للأتربة والغبار
وما تزال الفرصة
مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير،
الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك
وأجزاء من منطقة الرياض، في حين لا يستبعد تشكل الضباب أجزاء من المرتفعات
الجنوبية الغربية.