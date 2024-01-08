الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

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مشاهد تأسر العقول لتدفق الشلالات في رجال ألمع

شلالات رجال ألمع
شلالات رجال ألمع
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وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد مذهلة تأسر العقول لتدفق الشلالات في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

شلالات رجال ألمعاضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو أجواء جميلة تأسر الألباب لشلالات رجال ألمع بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الوسطى وشمال المملكة.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الشرقية منها.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 32 كم /ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25 - 45 كم / ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مع تكوّن السحب الرعدية.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30-10 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 38 - 18 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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