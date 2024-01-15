مشاهد تأسر العقول.. أجواء الربيع جنوب شرق حفر الباطن

أجواء الربيع بحفر الباطن اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



📍فيديو

خزامى الصمان جنوب غرب اللهابة

جنوب شرق #حفرالباطن

الاثنين ٣ رجب ١٤٤٥هـ

15 يناير 2024م

من | سالم الفائز

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. pic.twitter.com/YUV2GEKzuk — طقس (@tqqs) January 15, 2024

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق أجواء الربيع في أحياء جنوب شرق حفر الباطن.وأظهر المقطع أمتداد العشب والكلأ والأزهار والورود باختلاف أشكالها وأنواعها، على مد البصر في حفر الباطن، بعد هطول الأمطار.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين بأتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج بأتجاه مضيق باب المندب.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.