الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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مشاهد تأسر العقول.. أجواء الربيع جنوب شرق حفر الباطن

ربيع حفر الباطن
ربيع حفر الباطن
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق أجواء الربيع في أحياء جنوب شرق حفر الباطن.

أجواء الربيع بحفر الباطناضافة اعلان


وأظهر المقطع أمتداد العشب والكلأ والأزهار والورود باختلاف أشكالها وأنواعها، على مد البصر في حفر الباطن، بعد هطول الأمطار.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي


وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين بأتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج بأتجاه مضيق باب المندب.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

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