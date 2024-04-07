مشاريع "سلمان للإغاثة" تخدم أكثر من 415 مليون فرد من 55 دولة

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يمثل العمل الإنساني نهجًا راسخًا ومنطلقًا مهمًا لدى المملكة العربية السعودية، وذلك سعيًا في الوقوف بجانب المحتاج ومساعدته، والتخفيف من معاناة الإنسان، والمحافظة على حياته وكرامته وصحته.

حتى أصبحت المملكة -ولله الحمد- رائدة في المجال الإنساني وسبّاقة في تقديم يد العون ومساندة المتضررين والمحتاجين في أي بقعة تشكو فيها النفس الإنسانية من العوز والحاجة الملحة.





المشاريع الصحية لمركز الملك سلمان للإغاثة



علاج مرضى السرطان من اللاجئين السوريين



مشاريع تغذوية



وإيمانًا منها بأهمية رفع المعاناة عن الإنسان أينما كان، قامت المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الإنسانية في جميع القطاعات الحيوية ومنها القطاع الصحي.وقام المركز من خلاله بتنفيذ 501 مشروعًا إغاثيًا بمجالات الصحة والغذاء والمياه والإصحاح البيئي شملت 55 دولة حول العالم بقيمة إجمالية تجاوزت مليار دولار أمريكي، استفاد منها أكثر من 415 مليون فرد.فعلى صعيد المساعدات الصحية عمل مركز الملك سلمان للإغاثة في الجمهورية اليمنية على:تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصةتوفير الأطراف الصناعية ذات الجودة العالية للمصابين في محافظة مأربتقديم خدمات الرعاية التخصصية الصحية لمرضى الفشل الكلوي من خلال تقديم جلسات التصفية الدموية، وتأمين العلاج الضروري والمجاني للحفاظ على حياتهم في محافظة المهرة باليمن، إلى جانب مستشفى بنادر في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية.وكذلك دعم المركز الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال معالجة النقص الحاد في الإمدادات الطبية الأساسية وإمدادات الأدوية والوقود الذي يؤثر على الوظائف الحيوية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في قطاع غزة بفلسطين.إلى جانب تجهيز أقسام العناية المركزة بالأجهزة الطبية اللازمة وتوفير خدمة الصيانة لها في جمهورية السودان.كما قدم المركز الدعم المالي لإنقاذ حياة مرضى السرطان من اللاجئين السوريين المتواجدين بالأردن وتغطية تكاليف علاجهم، فيما عزز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية من خلال الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتوعية المجتمعية والنفسية بالمجان.وفي مجال مشاريع المياه والإصحاح البيئي وفر مركز الملك سلمان للإغاثة مصادر للمياه الآمنة والنقية الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي في المجتمعات الأشد احتياجاً، من خلال:حفر وتطوير آبار المياهمعالجة مياه الصرف الصحيتصريف المخلفات والنفايات بطريقة آمنة وصحية للحد من انتشار الأمراض والأوبئةتعزيز النظافة الشخصية لإيجاد بيئة نظيفة آمنة في عدد من الدول المستفيدة.كما نفذ المركز المشاريع التغذوية في عدد من الدول المستفيدة لمكافحة سوء التغذية للأطفال والحوامل والمرضعات وتهيئة العديد من المرافق الصحية لعلاج سوء التغذية، وتنفيذ حملات توعوية حول النظام الغذائي الصحي وطرق الوقاية من سوء التغذية لتقليل معدل الوفيات لأقل من خمس سنوات في بعض الدول.وفي هذا اليوم, يحتفي مركز الملك سلمان للإغاثة بيوم الصحة العالمي المصادف لـ 7 أبريل من كل عام لما لهذا القطاع من أهمية كبرى في المحافظة على حياة الإنسان والعناية بها.