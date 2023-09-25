مشاة الرياض يقطعون ٩٣ كلم مشيا في يوم الوطن

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شارك أكثر من 60 مشاركاً من فريق مشاة الرياض التطوعي وعلى مدار 3 أيام في فعالية المشي93كلم التي أطلقها الفريق بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93. اضافة اعلان







وبدأ المشاركون بالمشي يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 كل حسب موقعه في عدة أحياء تحت شعار (أحياؤنا تمشي في الرياض العاصمة النشطة) وحققوا ثلث المسافة المطلوبة.







وفي يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 بدأ المشاركون نشاطهم في الساعة الثالثة صباحاً، وانضموا إلى نشاط مشاة الرياض الأسبوعي في ممشى طريق الملك عبدالله فاكملوا معهم الـ 10 كلم المعتادة للمجموعة فجر كل جمعة في ثاني يوم من الفعالية.







وفي أول ساعات اليوم الوطني 93 السبت 23 سبتمبر 2023 انطلق المشاركون لاستكمال المسافة المطلوبة.

كما انضموا في نهاية نشاطهم إلى نشاط مشي المسافات الطويلة الأسبوعي (نصف ماراثون) الذي يقيمه مشاة الرياض كل سبت في وادي حنيفة.





أيضا أكملوا معهم آخر 21 كلم ليعلنوا فرحتهم باليوم الوطني السعودي 93 وبتحقيق مشي 93 كلم وإهداء هذا النشاط للوطن الغالي تحفيزاً لأبنائه نحو النمط المعيشي الصحي والتوعية بتحسين جودة الحياة.