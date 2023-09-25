الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

مشاة الرياض يقطعون ٩٣ كلم مشيا في يوم الوطن

مشاة الرياض
مشاة الرياض
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

شارك أكثر من 60 مشاركاً من فريق مشاة الرياض التطوعي وعلى مدار 3 أيام في فعالية المشي93كلم التي أطلقها الفريق بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93. اضافة اعلان



 وبدأ المشاركون بالمشي يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 كل حسب موقعه في عدة أحياء تحت شعار (أحياؤنا تمشي في الرياض العاصمة النشطة) وحققوا ثلث المسافة المطلوبة.



وفي يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 بدأ المشاركون نشاطهم في الساعة الثالثة صباحاً، وانضموا إلى نشاط مشاة الرياض الأسبوعي في ممشى طريق الملك عبدالله فاكملوا معهم الـ 10 كلم المعتادة للمجموعة فجر كل جمعة في ثاني يوم من الفعالية.



 وفي أول ساعات اليوم الوطني 93 السبت 23 سبتمبر 2023 انطلق المشاركون لاستكمال المسافة المطلوبة.
 كما  انضموا في نهاية نشاطهم إلى نشاط مشي المسافات الطويلة الأسبوعي (نصف ماراثون) الذي يقيمه مشاة الرياض كل سبت في وادي حنيفة.


 أيضا أكملوا معهم آخر 21 كلم ليعلنوا فرحتهم باليوم الوطني السعودي 93 وبتحقيق مشي 93 كلم وإهداء هذا النشاط للوطن الغالي تحفيزاً لأبنائه نحو النمط المعيشي الصحي والتوعية بتحسين جودة الحياة.

اقرأ أيضا

القات المخدر - جازان - المخدرات
9:24 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الباحة وعسير وجازان.. الإطاحة بمروجي مواد مخدرة في ضربات أمنية جديدة

منصبة قوى
8:51 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

تأشيرات مهنية فورية .. 8 خدمات تقدمها منصة "قوى"

أهم 10
8:49 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أهم 10.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية وتحذير الأرصاد

مكافحة الفساد
8:06 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

اقرأ أيضا

مذكرة تفاهم لاستعراض بطاقة عضوية المحامين عبر تطبيق "توكلنا"

الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفيري تركيا وإندونيسيا لدى المملكة

توضيح مهم من "بلدي" قبل تجديد الرخصة التجارية للمنشآت

الإطاحة بـ 3 مواطنين في تربة لرفعهم لافتة تتضمن نعرات قبلية

الساعات القادمة.. تحذير عاجل من أمطار غزيرة على هذه المناطق

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

ع5678 1:59 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

"الداخلية" تكتسي اللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني الـ93 للمملكة

695214_228660 1:25 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

اليوم الوطني.. بلديات الرياض تتزين بـ 37 ألف علم

اليوم الوطني 3:27 م السبت، 09 سبتمبر 2023

بيان مهم من الموارد البشرية بشأن إجازة اليوم الوطني

أخبار السعودية 4:48 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات والقسط الميسر من سكني

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
4:32 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. محطة نووية ومصنع سيارات كهربائية وإعفاء ضريبي

IMG-20220614-WA0001-390x220
4:20 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

يربط عسير بمكة.. تكثيف العمل بطريق "الخرمة- رنية- بيشة"

67ة6578585
4:04 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على الفرشة في الباحة

منصة إكس
3:30 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"إكس" تتيح ميزة تسهل الإبلاغ عن المحتوى المخالف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

القات المخدر - جازان - المخدرات
9:24 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الباحة وعسير وجازان.. الإطاحة بمروجي مواد مخدرة في ضربات أمنية جديدة

أهم 10
8:49 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أهم 10.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية وتحذير الأرصاد

مكافحة الفساد
8:06 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

ظواهر - دوران الاغنام والبط والبراكين - زلازل
6:37 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"هياج الدلافين وسحب عملاقة وثوران بركان" ظواهر مرعبة تسود العالم

Screenshot_2023-09-25-17-21-27-60_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
5:28 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

بعد تكرار واقعة المصحف .. احتراق مسجد بالكامل في السويد

اعمدة
5:18 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

مشهد مرعب.. عاصفة تقتلع أعمدة الكهرباء بدولة خليجية