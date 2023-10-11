الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

مسن يلخص تجارب 90 سنة من حياته في 7 دقائق.. وينصح: "لا تأكل كثيرا"

WhatsApp Image 2023-10-11 at 6.04.12 PM
المسن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو مع رجل مسن يدعى "أبو محمد " يبلغ من العمر 90 عاما، موجها عدة نصائح مهمة.

تجارب حياتية مهمةاضافة اعلان


ولخص المواطن تجارب 90 سنة من حياته في 7 دقائق، مضيفا: "لا تأكل الأكل على الأكل خلك دايم خفيف عشان صحتك ".

وأضاف: "من عهد الملك عبدالعزيز والى يومنا هذا وحنا بخير في هالوطن - ونصيحتي خل الله في بالك في كل أمور حياتك".

واقعة أخرى
في وقت سابق، أظهر مقطع فيديو رجلا مسنا وهو يمسك بمسدس رشاش خاص بالأطفال احتفالا باليوم الوطني ٩٣ .

وكان الرجل بجانب امرأة في السيارة حين ظهر وهو يمسك بالمسدس الرشاش، وبدا وكأنه يلعب مثل الأطفال.

وأظهر الفيديو الرجل وكأنه طفل صغير يلهو في يوم احتفال، فيما بدا الخجل على المرأة التي كانت تجلس بجانبه.

وبعدما انتهى من احتفاله بتلك الطريقة الساخرة، غادر الرجل المسن المكان فيما استمرت الاحتفالات باليوم الوطني.

ويظهر أن الرجل المسن كان يداعب بعض الأطفال خارج السيارة ويشاركهم الفرحة بتلك المناسبة.

المرسوم الملكي في 23 سبتمبر 1932
وتحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 من سبتمبر من كل عام.

ويوافق اليوم المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود برقم 2716، وتاريخ 17 من جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة.

وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 من جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 من سبتمبر من عام 1932م.

اقرأ أيضا

الجمعية السعودية للادارة
6:37 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

ترشيح مجلس إدارة جديد لـ"الجمعية السعودية للإدارة"

سجاد الحرم
5:15 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

عملية التجفيف تستغرق دقيقة ونصف.. كيف يتم غسل سجاد الحرم المكي؟

767 86 86
4:45 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بالفيديو.. تساقط أمطار غزيرة على الجعرانة في مكة

أخبار السعودية
4:39 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. الضمان بعد الزيادة وضبط متحرش وإلغاء الدراسية الحضورية بـ 6 مدارس

اقرأ أيضا

التعليم: تنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ

بالتفاصيل.. أسباب تحويل الدراسة عن بعد في 6 مدراس بـ المذنب

إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار القياس

بالفيديو.. مقيم يتحرش بفتاة في محل تجاري وشرطة جدة تتدخل

شاهد.. السيول تجري كالأنهار بعد أمطار غزيرة شرق القنفذة بمكة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

قطعة-ارض-سكني 1:33 م السبت، 23 سبتمبر 2023

تنبيه مهم من "سكني" حول موعد إيداع الدعم

الطقس - امطار رعدية - سحب رعدية - البرق 11:29 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

معدل وفياتها الأعلى .. الكشف عن سبب تعرض جازان لصواعق رعدية شديدة باستمرار

أنواع_الأخطاء_الطبية 12:32 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخطاء طبية بعسير والشرقية .. الكشف عن أكثر المناطق وأقلها تسجيلا للحالات

الجوازات 5:54 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

شرط مهم قبل السفر لدول مجلس التعاون.. توضيح من الجوازات

اقرأ أيضا

رحلة بحرية
3:20 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"كاوست" تستكشف الفوهات الحرارية المائية في البحر الأحمر

منصة مدرستي
3:14 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

التعليم: 9 حالات لتحويل الدراسة من الحضورية إلى التعليم عن بُعد

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
2:49 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"الصناعة": الحصول على الإعفاءات الجمركية خلال 48 ساعة فقط

879756
2:39 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

" التعاون الخليجي" يؤكد أهمية استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
6:29 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

هل يوجد حد أعلى للدعم.. حساب المواطن يوضح؟

سجاد الحرم
5:15 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

عملية التجفيف تستغرق دقيقة ونصف.. كيف يتم غسل سجاد الحرم المكي؟

أخبار السعودية
4:39 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. الضمان بعد الزيادة وضبط متحرش وإلغاء الدراسية الحضورية بـ 6 مدارس

الوزن الزائد
3:52 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تحذير مهم... علماء يكشفون عن مرض جديد يؤثر على ملايين الأشخاص بالعالم

الامن العام - شرطة المملكة
3:43 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بالفيديو.. مقيم يتحرش بفتاة في محل تجاري وشرطة جدة تتدخل

czo1NzoiaHR0cDovL3d3dy5wcmVzc2JlZS5uZXQvaW1hZ2VzL25ld3MvMTAtMDktMjMtNjk3MjQ1MzYuanBnIjs=
1:57 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

اعرف نسبتك.. "الموارد البشرية" تكشف عن جدول استحقاق الضمان بعد الزيادة