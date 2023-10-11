مسن يلخص تجارب 90 سنة من حياته في 7 دقائق.. وينصح: "لا تأكل كثيرا"

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وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو مع رجل مسن يدعى "أبو محمد " يبلغ من العمر 90 عاما، موجها عدة نصائح مهمة.





تجارب حياتية مهمة اضافة اعلان



ولخص المواطن تجارب 90 سنة من حياته في 7 دقائق، مضيفا: "لا تأكل الأكل على الأكل خلك دايم خفيف عشان صحتك ".وأضاف: "من عهد الملك عبدالعزيز والى يومنا هذا وحنا بخير في هالوطن - ونصيحتي خل الله في بالك في كل أمور حياتك".واقعة أخرىفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو رجلا مسنا وهو يمسك بمسدس رشاش خاص بالأطفال احتفالا باليوم الوطني ٩٣ .وكان الرجل بجانب امرأة في السيارة حين ظهر وهو يمسك بالمسدس الرشاش، وبدا وكأنه يلعب مثل الأطفال.وأظهر الفيديو الرجل وكأنه طفل صغير يلهو في يوم احتفال، فيما بدا الخجل على المرأة التي كانت تجلس بجانبه.وبعدما انتهى من احتفاله بتلك الطريقة الساخرة، غادر الرجل المسن المكان فيما استمرت الاحتفالات باليوم الوطني.ويظهر أن الرجل المسن كان يداعب بعض الأطفال خارج السيارة ويشاركهم الفرحة بتلك المناسبة.المرسوم الملكي في 23 سبتمبر 1932وتحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 من سبتمبر من كل عام.ويوافق اليوم المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود برقم 2716، وتاريخ 17 من جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة.وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 من جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 من سبتمبر من عام 1932م.