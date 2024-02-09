الجمعة، 28 رجب 1445 ، 09 فبراير 2024

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مسلم ببلدة أوروبية أقرب مسجد يبعد عنه 6 كليومترات.. هل تجب عليه صلاة الجمعة؟

صلاة جمعة
صلاة الجمعة
أ أ
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال، بشأن وجوب صلاة الجمعة على مسلم يعيش في أوروبا ويبعد عنه المسجد بعدة كيلو مترات.اضافة اعلان

صلاة الجمعة في أوروبا:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" أسكن في بلدة أوروبية وأقرب مسجد يبعد عني 6 كلم ونصف فهل يجب علي أن أصلي الجمعة في المسجد؟".

وأوضح الشيخ الخثلان أنه إن أمكن له أن يجتمع مع عدد من المسلمين بجواره وأن يصلوا ولو في دار أحدهم صح ذلك.

ونبه الشيخ الخثلان أيضا أن صلاة الجمعة تنعقد على القول الراجح لدى العلماء، بثلاثة أشخاص "اثنين يستمعان وواحد يخطب".

اجتماع صلاة الجمعة والعيد:


وفي سياق مواز حسم الشيخ الخثلان في وقت سابق، حكم صلاة العيد وصلاة الجمعة إذا وافق العيد يوم الجمعة.

وأوضح حينها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي في منصة إكس "تويتر سابقا"، :" في عيد الفطر لهذا العام (١٤٤٤) يوافق العيد يوم الجمعة، ومن صلى العيد لم تجب عليه الجمعة وإنما تستحب".

وتابع :" وقد اجتمع العيد والجمعة في عهد النبي ﷺ  فقال:(قد اجتمع في يومكم هذا عيدان  فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله)".

واختتم بالقول:" ولم  يصل الجمعة اكتفاء بالعيد يلزمه أن يصليها ظهرًا".



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