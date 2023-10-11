مسلخ دواجن يثير غضب أهالي الباحة ومطالب بإزالته فورا .. ما الأمر؟

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عبر أهالي وادي اللحيان في محافظة العقيق بالباحة عن غضبهم بسبب مسلخ دواجن ينفث روائح كريهة وبقايا مياه آسنة وسامة، بحسب "الوطن".



وطالب الأهالي بإغلاق المسلخ ونقله إلى موقع آخر حسب ما هو معمول به في تراخيص الدواجن والمسالخ. اضافة اعلان





أنظمة وتعليمات



تشوه بصري







من جهته، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد مفتاح الزهراني، إن القضية محل الاهتمام، مشددا على أن المسلخ لديه تصريح سارٍ وتصريح من الالتزام البيئي سارٍ.وأشار إلى إعداد تقارير دورية عن الأوضاع، وقال الزهراني إن المسلخ قديم والمباني حوله بنيت لاحقا، وذكر أنه سيبحث موضوع المسلخ مع العاملين بالفرع.وأوضح أنه لا يقبل الخطأ في تفريغ مياه الدواجن في غير المكان المخصص لها، وسيتم إيقاع العقوبات والغرامات على المخالفين.قال محمد سعييّد إن المسلخ ينقل الدواجن الحية من خارج منطقة الباحة لمسافه تزيد عن 400 كيلو متر، فهل عجز أن يجد مكان لإنشاء مسلخ قريب من موقع الحظائر لتوفير تكاليف النقل، متسائلا: لماذا لا ينقل المسلخ على نفس الطريق الذي تأتي منه شاحنات نقل الدجاج الحي مسافة 50 و 70 كيلو مترا لتكون بعيدة عن السكان.من جانبه، أشار سعيد الغامدي إلى أن المسلخ أساء للمجاورين بنفث الروائح الكريهة وفيضان مياه المجاري التي لا تستوعبها خزانات الحفظ (البيارات) وبالرغم من الشكاوى المتكررة لم يعد لنا صوت، وأكثر مرئيات الجهات الرقابية أنها بقايا أمطار بالرغم أنه لم تسقط أي أمطار منذ فترة.