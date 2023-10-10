مستفيد يشكو عدم وصول دعم أكتوبر.. وحساب المواطن يعلق

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكاوى بعض المستفيدين بشأن عدم وصول الدعم للدفعة الـ 71 لشهر أكتوبر الجاري.





استمرار إيداع الدعم اضافة اعلان



بدء إيداع الدفعة الـ 71



الدفعة 71 بالأرقام



تعديل ضوابط برنامج حساب المواطن



التعديلات الجديدة



وقال أحد المستفيدين "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم يتم إيداع حساب المواطن في حسابي لهذا الشهر.. ما السبب؟".وأجاب برنامج حساب المواطن، عبر حساب "خدمة المستفيدين"، في منصة إكس "بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" اكتوبر " وسيستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق الخطوات التالية:- تسجيل دخول- الدفعات الماليةفي سياق متصل، أعلن حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ 71 – شهر أكتوبر، التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.وأعلن برنامج حساب المواطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بدء إيداع المستحقات والدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملاً الدعم الإضافي.وأوضح أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال، لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر.-3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.-10.7 مليون مستفيد وتابع.-75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.وأعلن حساب المواطن أمس الأول الأحد عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.وقال إن ذلك يأتي بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به،وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن , فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.وتتضمن التعديلات تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.يذكر أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الأخيرة – دفعة شهر سبتمبر 2023م - قد بلغت 175 مليار ريال، كما يتجاوز عدد مستفيدي البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيسي وتابع.