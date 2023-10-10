الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

مستفيد يشكو عدم وصول دعم أكتوبر.. وحساب المواطن يعلق

حساب المواطن - الدعم الشهري
حساب المواطن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكاوى بعض المستفيدين بشأن عدم وصول الدعم للدفعة الـ 71 لشهر أكتوبر الجاري.

استمرار إيداع الدعماضافة اعلان


وقال أحد المستفيدين "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم يتم إيداع حساب المواطن في حسابي لهذا الشهر.. ما السبب؟".
وأجاب برنامج حساب المواطن، عبر حساب "خدمة المستفيدين"، في منصة إكس "بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" اكتوبر " وسيستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق الخطوات التالية:
- تسجيل دخول 
- الدفعات المالية

بدء إيداع الدفعة الـ 71


في سياق متصل، أعلن حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ 71 – شهر أكتوبر، التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.
وأعلن برنامج حساب المواطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بدء إيداع المستحقات والدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملاً الدعم الإضافي.
وأوضح أنه تم إيداع  3.4 مليار ريال، لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر.

الدفعة 71 بالأرقام


-3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.
-10.7 مليون مستفيد وتابع.
-75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.
 

تعديل ضوابط برنامج حساب المواطن


وأعلن حساب المواطن أمس الأول الأحد عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وقال إن ذلك يأتي بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به، 
 وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن , فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.

التعديلات الجديدة


وتتضمن التعديلات تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
 وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.
 يذكر أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الأخيرة – دفعة شهر سبتمبر 2023م - قد بلغت 175 مليار ريال، كما يتجاوز عدد مستفيدي البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيسي وتابع.

اقرأ أيضا

IMG-20231010-WA0035
6:23 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أمانة الطائف تطلق منظومة تنبيهات مسبقة للأمطار

امانة جدة
6:15 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أمانة جدة تواصل حملتها المكثفة لتعقب بسطات وعربات البيع العشوائي للخضروات

سفينة كويتية
5:29 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود الكويتي ومركب عراقي.. ماذا حدث؟

الجوازات
5:27 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"عندي إيقاف خدمات هل أستطيع السفر للخليج ؟".. توضيح مهم من الجوازات

اقرأ أيضا

إنذار برتقالي لأهالي الليث.. أمطار وسيول وصواعق ورعدية

دوريات الأمن بالرياض تسترد أموالًا إثر تعرض مركبة نقل أموال لسطو من شخصين مسلحين

إطلاق مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي" لخدمة طلاب أكثر من 1300 مدرسة

أخبار السعودية.. بشرى لحاملي الإقامة المميزة وأقصى دخل لدعم حساب المواطن

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على الحجرة والمخواة بالباحة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 8:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الدعم والنيابة تحذر بشدة

أخبار السعودية 4:29 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تحذير من صندوق الاستثمارات وتأثير "فيروس نيباه"

أهم 10 10:02 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التقديم بوظائف النيابة وانخفاض أسعار التأمين على السيارات

أخبار السعودية 4:29 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. ترقيات في الوزارات وتوجيه عاجل من حساب المواطن ومكافآت لهؤلاء الطلاب

اقرأ أيضا

خاد الحرمين الشريفين
4:31 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يعتمد الحساب الختامي للدولة للعام المالي السابق

F8E-y3WXIAEsTzi
4:01 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بشرى لهؤلاء.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن حاملي الإقامة المميزة

وزارة التجارة
4:00 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

سجلات نشاط تصميم البرمجيات الخاصة تنمو بنسبة 12% خلال الربع الثالث 2023

F8E_t8rWgAAJXO8
3:49 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"الوزراء" يثمن قرار زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي واستمرار حساب المواطن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن - الدعم الشهري
5:36 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

مستفيد يشكو عدم وصول دعم أكتوبر.. وحساب المواطن يعلق

الجوازات
5:27 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"عندي إيقاف خدمات هل أستطيع السفر للخليج ؟".. توضيح مهم من الجوازات

السارق
5:14 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

دوريات الأمن بالرياض تسترد أموالًا إثر تعرض مركبة نقل أموال لسطو من شخصين مسلحين

F8E-7KiXwAAQLdo
3:31 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

9 قرارات عاجلة.. خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء في الرياض

أخبار السعودية
2:23 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. المملكة تدعو لاجتماع عاجل لمنظمة التعاون و3.7 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن

حساب المواطن
2:05 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

مع بدء الصرف.. تعرف على المعايير الجديدة لدعم حساب المواطن