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مستشار قانوني: 100 ألف ريال غرامة الإيذاء الجسدي والنفسي

ضرب الأطفال
النظام ينص على عقوبة مغلظة لإيذاء الطفل
أ أ
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قال المستشار القانوني فيصل الميموني، إن نظام حماية الطفل ينص على عقوبة الإيذاء الجسدي والنفسي على الطفل التي تصل إلى السجن لمدة عامين، و100 ألف ريال، أو بكليهما. اضافة اعلان
وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية" أن هذه العقوبة تتضاعف في حالات محددة، وفي حالات المعاودة.

عقوبة من يقوم بإيذاء الطفل أو المرأة

وأوضح أن نظام الحماية من الإيذاء ينص على عقوبة من يقوم بإيذاء الطفل أو المرأة أو من له مسؤولية عليه  فهو مهدد بالسجن وغرامة مالية كبيرة.
ولفت إلى أن من لا يبلغ عن الجريمة تقع عليه العقوبة إن كان قاصدًا التكتم والإيذاء.

نظام حماية الطفل 

يعنى هذا النظام بحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، ومواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به.
إذ يؤكد النظام على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.

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