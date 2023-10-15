مستشار تعليمي: لا يوجد معلم راتبه أقل من 5 آلاف ريال

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قال سالم الغامدي ، مستثمر ومستشار في التعليم الأهلي، إن واحدة من أهم الخطوات التي تعالج مشاكل المدارس الأهلية هي تخفيض التكاليف على المدارس،

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النظام التعليمي:



مواعيد الاختبار التخصصي





سالم الغامدي - مستثمر ومستشار في التعليم الأهلي — قناة السعودية (@saudiatv) October 15, 2023

وأضاف في مقطع فيديو أن النظام التعليمي مختلف كثيرا، حيث أن عدد الحصص الموجودة كثيرة وبالتالي تتطلب عدد كبير من المعلمين، 70 % من الرواتب تروح لمنسوبيها، و30 % كافة المتطلبات التي تتطلب أموال.وتابع: ما في أحد راتبه أقل من 5 آلاف ريال للمعلم والمعلمة، خلاف ذلك هناك أجهزة قوية في محاسبة المقصرين، هناك عدد كبير من المدارس الأهلية، وهو ما يشير إلى وجود عدد كبير من المستثمرين، ومن يستثمر في الوظائف الطاهرة والتعليم من الوظائف الطاهرة.في سياق متصل، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب فتح التسجيل للاختبار "التخصصي" للرخص المهنية للوظائف التعليمية.وسيتم فتح التسجيل للاختبار "التخصصي" للرخص المهنية للوظائف التعليمية 2023 وفقا للمواعيد الآتية:- مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 الاختبار التخصصي للرجال لمن هم على رأس العمل 23 أكتوبر 2023.- مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 للرجال للجميع 25 أكتوبر 2023.ويستمر حتى نهاية التسجيل: 24 يناير 2024.أما مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 الاختبار التخصصي للنساء لمن هن على رأس العمل 30 أكتوبر 2023.ومواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 للجميع 1 نوفمبر 2023.ويستمر حتى نهاية التسجيل: 24 يناير 2024.