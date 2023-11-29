مستثمر في الإبل يكشف مفاجأة عن ثمن بيع "بكرة" اشتراها بـ 800 ألف ريال

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كشف المستثمر في تجارة الإبل، عايض بن رفعان، عن مبيعاته والأرباح التي حققها في تجارة الإبل.





الاستثمار الناجح:



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الاستثمار في الإبل يضاهي العقار:



الدخول في المجال:



وقال بن رفعان، خلال ظهوره عبر قناة الصحراء: "أنا قاعد أبيع كل سنة وأجر كل سنة، والاستثمار شغال، أخر بيعة لي كانت لأكثر من شخص وكانوا متحفظين على بعض الأشياء".وأضاف: "بعت بكرة بـ 5 ملايين، وكنت شاريها بـ 800 ألف، وشريت من قبل واحدة بـ 100 ألف وبعت بمليونين".وعند سؤاله "هل أرباح مبيعاته تعدت الـ 100 مليون"، قال إنه لا يدري الأرقام تحديدا، ولم يحسبها بشكل دقيق.وقال إن الاستثمار في الإبل حاليا يضاهي العقار، ومجال الاستثمار في الإبل جديد وأي قطاع استثماري جديد هو أكثر شي تكون فيه ثروة طائلة في أقل عمر.وتابع: الحين تشتريلك مثلا استثمار عقاري بدخل سنوي ممكن تكتفي البلد وكذلك الأسهم، أما الإبل عائدها يتعدى بنسبة تفوق ال 100.ونصح بن رفعان الراغبين في الاستثمار في الإبل بالتروي وعدم التعجل وصنع براند خاص به والتوكل على الله.وأوضح أنه بدأ دخول المزاين بدون خبرة، وبعد ذلك اشترى قعود بدون أن يأخذ رأي أحد.وأضاف: " شريت قعود من واحد بقمي بـ 200 ألف وبعته بعد سنتين بـ 9 ملايين على محمد بن جخدب".