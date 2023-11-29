الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

مستثمر في الإبل يكشف مفاجأة عن ثمن بيع "بكرة" اشتراها بـ 800 ألف ريال

WhatsApp Image 2023-11-29 at 4.15.25 PM
عايض بن رفعان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشف المستثمر في تجارة الإبل، عايض بن رفعان، عن مبيعاته والأرباح التي حققها في تجارة الإبل.

الاستثمار الناجح:

اضافة اعلان
وقال بن رفعان، خلال ظهوره عبر قناة الصحراء: "أنا قاعد أبيع كل سنة وأجر كل سنة، والاستثمار شغال، أخر بيعة لي كانت لأكثر من شخص وكانوا متحفظين على بعض الأشياء".

وأضاف: "بعت بكرة بـ 5 ملايين، وكنت شاريها بـ 800 ألف، وشريت من قبل واحدة بـ 100 ألف وبعت بمليونين".

وعند سؤاله "هل أرباح مبيعاته تعدت الـ 100 مليون"، قال إنه لا يدري الأرقام تحديدا، ولم يحسبها بشكل دقيق.

الاستثمار في الإبل يضاهي العقار:


وقال إن الاستثمار في الإبل حاليا يضاهي العقار، ومجال الاستثمار في الإبل جديد وأي قطاع استثماري جديد هو أكثر شي تكون فيه ثروة طائلة في أقل عمر.

وتابع: الحين تشتريلك مثلا استثمار عقاري بدخل سنوي ممكن تكتفي البلد وكذلك الأسهم، أما الإبل عائدها يتعدى بنسبة تفوق ال 100.

ونصح بن رفعان الراغبين في الاستثمار في الإبل بالتروي وعدم التعجل وصنع براند خاص به والتوكل على الله.

الدخول في المجال:


وأوضح أنه بدأ دخول المزاين بدون خبرة، وبعد ذلك اشترى قعود بدون أن يأخذ رأي أحد.

وأضاف: " شريت قعود من واحد بقمي بـ 200 ألف وبعته بعد سنتين بـ 9 ملايين على محمد بن جخدب".


اقرأ أيضا

الحرب على المخدرات
5:43 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عمليات نوعية تطيح بمخالفين ومهربي مخدرات بالمنطقة الشرقية وتبوك

أخبار السعودية
5:05 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. قيمة استحقاقك في الضمان الاجتماعي وصرف معاش التأمينات في هذا الموعد

766676
5:01 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات للمتضررين في غزة

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
4:43 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

541 مليون ريال تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة

اقرأ أيضا

عدد السجلات التجارية في جازان يبلغ 55 ألفا بزيادة 52%

مدير عام الدفاع المدني المكلف يصدر قرارًا إداريًا بترقية 717 فردًا

عاجل.. شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي 1445

أنهى حياة يمني بشكل بشع.. تنفيذ حكم الشرع بهندي في الشرقية

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وأتربة مثارة بمكة والرياض وهذه المناطق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
1:44 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. 48 ساعة على إغلاق التقديم لوظائف الدفاع الجوي وجريمة مخلة بالشرف أثناء العمل

867876
11:58 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

برد ومطر.. "المسند" يكشف أسرارًا جديدة عن دخول المربعانية

انخفاض درجة الحرارة
10:27 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أقلها 7 في طريف.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أهم 10
10:14 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف الضمان الاجتماعي وقواعد البيع في المزاد العلني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الحرب على المخدرات
5:43 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عمليات نوعية تطيح بمخالفين ومهربي مخدرات بالمنطقة الشرقية وتبوك

WhatsApp Image 2023-11-29 at 4.15.25 PM
5:18 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

مستثمر في الإبل يكشف مفاجأة عن ثمن بيع "بكرة" اشتراها بـ 800 ألف ريال

أ
5:16 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

مواطن بالأحساء يتفاجأ بثعبان اختبأ بحيلة ماكرة.. نهاية صادمة

عقارات الدولة
5:02 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة التسجيل بهيئة عقارات الدولة وشروط التقديم

الضمان الاجتماعي
3:05 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي 1445

حساب المواطن - التسجيل
1:02 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يُسمح للمبتعث على نفقة المملكة بالتسجيل كمستفيد رئيس في حساب المواطن؟